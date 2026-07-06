MONTEGALLO – La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per
il ripristino e la riparazione dei danni causati dal sisma alla sala polifunzionale situata
in piazza Taliani, nella frazione Balzo di Montegallo. L’intervento, finanziato
dall’ordinanza commissariale 137 del 2023, dispone di un finanziamento complessivo
di 180.000 euro.
L’immobile, realizzato con fondi del Programma di sviluppo rurale e oggi utilizzato
come spazio polifunzionale al servizio della comunità, è collocato nel piano
seminterrato della piazza principale della frazione. A seguito degli eventi sismici del
2016/2017 ha riportato numerosi danni non strutturali, con lesioni alle tramezzature
e ad altri elementi interni che ne hanno compromesso la piena fruibilità.
«Soprattutto nei comuni montani dell’entroterra, quelli più colpiti dal terremoto, c’è
bisogno di spazi per le attività culturali, associative e di incontro – conferma il
commissario straordinario Guido Castelli -. La ricostruzione passa soprattutto da qui,
da ogni singola opera che mettiamo in campo in luoghi che hanno bisogno di presenza
costante. Ringrazio gli sforzi congiunti del Comune, dell’Usr e della Regione Marche
guidata dal presidente Acquaroli».
Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al
recupero funzionale della struttura. In particolare saranno riparate le lesioni presenti
sulle tamponature attraverso la rimozione degli intonaci danneggiati, l’installazione di
sistemi antiribaltamento e il successivo rifacimento delle finiture. Verranno inoltre
ripristinate le parti ammalorate delle strutture e dei rivestimenti interni danneggiati
dalle infiltrazioni.
L’intervento comprende anche l’adeguamento degli impianti tecnologici, con il
rinnovo degli impianti elettrici e di riscaldamento secondo gli attuali standard
normativi ed energetici.
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