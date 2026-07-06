MONTEGALLO – La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per

il ripristino e la riparazione dei danni causati dal sisma alla sala polifunzionale situata

in piazza Taliani, nella frazione Balzo di Montegallo. L’intervento, finanziato

dall’ordinanza commissariale 137 del 2023, dispone di un finanziamento complessivo

di 180.000 euro.

L’immobile, realizzato con fondi del Programma di sviluppo rurale e oggi utilizzato

come spazio polifunzionale al servizio della comunità, è collocato nel piano

seminterrato della piazza principale della frazione. A seguito degli eventi sismici del

2016/2017 ha riportato numerosi danni non strutturali, con lesioni alle tramezzature

e ad altri elementi interni che ne hanno compromesso la piena fruibilità.

«Soprattutto nei comuni montani dell’entroterra, quelli più colpiti dal terremoto, c’è

bisogno di spazi per le attività culturali, associative e di incontro – conferma il

commissario straordinario Guido Castelli -. La ricostruzione passa soprattutto da qui,

da ogni singola opera che mettiamo in campo in luoghi che hanno bisogno di presenza

costante. Ringrazio gli sforzi congiunti del Comune, dell’Usr e della Regione Marche

guidata dal presidente Acquaroli».

Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al

recupero funzionale della struttura. In particolare saranno riparate le lesioni presenti

sulle tamponature attraverso la rimozione degli intonaci danneggiati, l’installazione di

sistemi antiribaltamento e il successivo rifacimento delle finiture. Verranno inoltre

ripristinate le parti ammalorate delle strutture e dei rivestimenti interni danneggiati

dalle infiltrazioni.

L’intervento comprende anche l’adeguamento degli impianti tecnologici, con il

rinnovo degli impianti elettrici e di riscaldamento secondo gli attuali standard

normativi ed energetici.

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