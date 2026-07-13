Assenti per scelta societaria e in odore di cessione: Barosi, Raffaelli, Menna, Tavcar, Pagliai, Ndoj, Oviszach, Del Sole, Galuppini, Palazzino e Corazza.

ASCOLI PICENO – A poco più di un mese dalla festa per la promozione in Serie B, questa mattina l’Ascoli Calcio ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione. La squadra si è radunata al centro sportivo Picchio Village prima della partenza per Norcia, dove svolgerà il ritiro precampionato fino al 27 luglio.

Ad accogliere i bianconeri il Presidente Bernardino Passeri, arrivato da Roma per salutare Mister, staff e squadra in occasione del primo giorno di lavoro. Presenti anche il Direttore Strategico Andrea Passeri, il Direttore Generale Emilio Capaldi e il Direttore Sportivo Matteo Patti.

All’ossatura del gruppo che ha conquistato la promozione si sono aggiunti i nuovi acquisti De Pieri e Perciun, insieme a diversi giovani provenienti dal vivaio bianconero: Conti, Diamanti e Russo, oltre ai rientrati Caucci, Gorica e Lo Scalzo. Si unirà invece al gruppo tra una quindicina di giorni Damiani, che sta recuperando dagli acciacchi della stagione passata.

Assenti per scelta societaria e in odore di cessione: Barosi, Raffaelli, Menna, Tavcar, Pagliai, Ndoj, Oviszach, Del Sole, Galuppini, Palazzino e Corazza.

Dopo i saluti iniziali tra calciatori, staff e dirigenti, la squadra è salita sul pullman in direzione Norcia. Già da questo pomeriggio inizierà il lavoro sul campo in vista del prossimo campionato di Serie B, al via il 22 agosto.

Per le prossime due settimane il quartier generale sarà Casa Bianconi, mentre gli allenamenti si svolgeranno sul terreno del Salicone Sporting Club.

Definito nelle settimane scorse il programma delle prime amichevoli estive: giovedì 23 luglio, alle ore 18, l’Ascoli affronterà il Grosseto al Salicone Sporting Club a porte chiuse. Domenica 26 luglio, alle 18:30, i bianconeri sfideranno il Frosinone allo stadio Manlio Scopigno di Rieti. Il primo appuntamento davanti ai propri tifosi sarà, invece, domenica 2 agosto, alle 20:45, quando al “Del Duca” arriverà la Lazio.

Sabato 8 agosto, infine, sempre allo stadio Del Duca, è in programma il debutto ufficiale in Coppa Italia Frecciarossa contro il Potenza, con calcio d’inizio alle ore 20:30

TABELLONE CALCIOMERCATO

ACQUISTI

Acquisito da Torino FC il diritto alle prestazioni sportive di Sergiu Perciun. L’attaccante moldavo arriva in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Nato il 23 aprile 2006, Perciun approda in Italia nel 2022, iniziando il proprio percorso nel settore giovanile granata fino a diventare protagonista con la formazione Primavera. Parallelamente compie tutta la trafila nelle selezioni giovanili della Nazionale moldava, vestendo la maglia del proprio Paese fino all’Under 21.

La costante crescita del giovane attaccante viene premiata nella stagione 2024/25 con il debutto in prima squadra: il 23 aprile 2025, nel giorno del suo diciannovesimo compleanno, l’allenatore del Torino, Paolo Vanoli, lo fa esordire in Serie A nella sfida contro l’Udinese. Nel finale di campionato colleziona altre quattro presenze nella massima serie, scendendo in campo contro Venezia, Inter, Lecce e Roma.

Nello stesso anno arriva anche la chiamata della Nazionale maggiore della Moldavia, con cui totalizza 11 presenze tra gare amichevoli e Qualificazioni ai Mondiali, competizione nella quale affronta anche l’Italia in due occasioni.

Acquisito da FC Internazionale Milano le prestazioni di Giacomo De Pieri. L’esterno offensivo, classe 2006, approda in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Dal mercato arrivano richieste per Corradini e Damiani.

RINNOVI

Andrea Silipo fino al 30 giugno 2028, con opzione per un ulteriore anno. Giunto alla sua terza stagione in maglia bianconera, Silipo ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel percorso del Picchio, chiudendo l’ultima annata con tre reti e cinque assist. Tra i gol realizzati, resterà nella memoria quello messo a segno nella finalissima che ha sancito la promozione dell’Ascoli in Serie B.

Rinnovo del contratto di Manuel Alagna, che vestirà la maglia bianconera fino al 30 giugno 2029. Cresciuto nel vivaio ascolano, Manuel incarna i valori di appartenenza e identità che testimoniano il forte legame tra il Club e il territorio.

Samuele Vitale, il portiere 24enne ha prolungato fino al 30 Giugno 2028.

Luca Lo Scalzo. Il promettente centrocampista classe 2007 ha firmato un rinnovo a lunghissimo termine fino al 30 giugno 2029.

IN USCITA

Rinnovo del contratto di Augusto Bando fino al 30 giugno 2029 e il suo trasferimento a titolo temporaneo a Potenza Calcio

Il prolungamento del rapporto contrattuale conferma la volontà del Club di puntare con convinzione su uno dei talenti cresciuti nel Settore Giovanile bianconero, premiandone il percorso e le qualità dimostrate.

Francesco Cozzoli, a titolo definitivo al Savoia.

Trasferimento a titolo definitivo di Alessio Re alla Maceratese e di Davide Ciccanti alla Recanatese.

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