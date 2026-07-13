ASCOLI PICENO – Questa mattina il Presidente dell’Ascoli, Bernardino Passeri, dopo aver salutato Mister, calciatori e staff al Picchio Village in occasione della ripresa dell’attività, ha incontrato i rappresentanti dei media per fare il punto in vista della stagione 2026/27 di Serie B.

“I playoff sono stati molto faticosi a livello mentale, hanno portato via moltissime energie, ma sono finiti bene” – ha esordito il Presidente – “Oggi ho visto i ragazzi né troppo rilassati né troppo concentrati, ripartiamo dal risultato ottenuto un mese fa sapendo che ora ci confronteremo con una realtà di un livello superiore. Sono fiducioso perché abbiamo creato una bella mentalità e una struttura di gioco importante, aspetti che oggi ci permettono di affrontare la serie B. Non essendo un Presidente di lungo corso, è una categoria che non ho mai vissuto, quindi cosa accadrà lo vedremo solo vivendo. La B sarà una scoperta, non un punto di arrivo, ma di partenza, sarà importante fare esperienza in categoria, avere una nostra dignità e scendere in campo sempre per vincere. Lo scorso anno abbiamo vinto tante partite e speriamo che possiamo ripeterci”.

Sull’obiettivo stagionale il Presidente tieni i piedi ben saldi a terra: “Sicuramente il consolidamento della categoria, dobbiamo fare esperienza, poi a un certo punto del campionato vedremo dove saremo. Inseguiamo sempre i sogni e cerchiamo di fare il meglio possibile, sono molto fiducioso. Se resta tutto come l’anno scorso penso che faremo un campionato che ci darà soddisfazioni, strada facendo vedremo quanto saranno grandi queste soddisfazioni”.

Oggi si chiude la prima fase della campagna abbonamenti, quella relativa alle prelazioni per i vecchi abbonati: superata quota 2.000, poche centinaia gli abbonamenti confermati in Curva Nord con la maggior parte dei vecchi abbonati in attesa dell’apertura delle vendite nella nuova Curva Sud:

“Contiamo che la Sud sarà pronta per la seconda giornata di campionato” – prosegue il Presidente Passeri – “Lo scorso anno ci è stata data fiducia a scatola chiusa quando ancora non avevamo dimostrato ancora nulla. Quest’anno, dopo aver raggiunto un obiettivo all’inizio non così vicino, penso che ci daranno fiducia tutti. Se così non dovesse essere, vorrà dire che qualcosa abbiamo sbagliato e allora ci confronteremo”.

Qualche giorno fa c’è stato il debutto del Presidente anche in assemblea di Lega B a Milano:

“Mi ero trovato benissimo con Marani e mi sto trovando benissimo con Bedin, persone perbene che hanno buone idee e grandi progetti. L’Ascoli ha un appeal incredibile, nel sistema calcio è un nome, l’Ascoli è l’Ascoli, in Lega tutti mi dicevano ‘bentornati in B’, ma in realtà per me è la prima volta”.

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