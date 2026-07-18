Per accelerare l’attuazione dell’intervento e ridurre l’impatto sulla viabilità, il progetto è stato suddiviso in due lotti funzionali

ASCOLI PICENO – L’intervento sul Ponte Ancaranese rappresenta una delle opere infrastrutturali più

importanti attualmente in corso nell’ambito della ricostruzione pubblica post-sisma.

Previsto dall’Ordinanza Speciale n. 122 del Commissario Straordinario alla

Ricostruzione, il progetto interessa gli attraversamenti del fiume Tronto tra i Comuni

di Ascoli Piceno e Ancarano e costituisce un tassello fondamentale per il ripristino

della continuità viaria tra Marche e Abruzzo. Intanto entro la fine di luglio l’attuale

ponte sarà percorribile in due sensi di marcia.

L’intervento nasce dalla necessità di risolvere in maniera definitiva le criticità che

interessano i due manufatti che attraversano il Tronto: il ponte storico in muratura e

il ponte in cemento armato precompresso (CAP), infrastrutture che negli ultimi anni

hanno evidenziato problematiche strutturali e di sicurezza aggravate dagli effetti degli

eventi sismici del 2016 e dai fenomeni di erosione delle fondazioni causati dall’azione

del fiume.

Grazie al lavoro congiunto della Struttura Commissariale, della Regione Marche, delle

Province di Ascoli Piceno e Teramo, dei Comuni interessati, del Ministero della Cultura

e delle Soprintendenze e di tutti gli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, è

stato possibile completare il complesso iter progettuale e autorizzativo e ottenere il

finanziamento definitivo dell’opera. Con l’ultima Cabina di Coordinamento della

ricostruzione è stato infatti completato il quadro finanziario dell’intervento, che

raggiunge oggi un valore complessivo di 15,7 milioni di euro. L’Ordinanza Speciale n.

122 ha previsto due interventi complementari.

Il primo riguarda la messa in sicurezza e la riapertura temporanea al traffico del ponte

storico in muratura, infrastruttura di grande valore identitario per il territorio e per le

comunità delle due sponde del Tronto. Le attività stanno procedendo secondo il

cronoprogramma e entro il 31 luglio saranno completate le lavorazioni sulla

piattaforma fluviale propedeutiche alla riapertura del manufatto, consentendo un

primo importante risultato atteso da cittadini e imprese.

Parallelamente prende forma il progetto definitivo di ricostruzione del collegamento

viario attraverso la realizzazione di una nuova infrastruttura destinata a sostituire

l’attuale ponte in cemento armato, garantendo standard di sicurezza e funzionalità

coerenti con le più recenti normative antisismiche.

Per accelerare l’attuazione dell’intervento e ridurre l’impatto sulla viabilità, il

progetto è stato suddiviso in due lotti funzionali.

Il Lotto 1, del valore di circa 1 milione di euro, riguarda la demolizione dell’attuale

ponte in cemento armato precompresso, la predisposizione della viabilità

temporanea, la gestione delle interferenze presenti nell’area e tutte le opere

propedeutiche necessarie alla successiva costruzione della nuova infrastruttura.

Il Lotto 2, del valore di circa 14,7 milioni di euro, comprende invece la realizzazione

del nuovo ponte sul fiume Tronto, le opere di adeguamento viario, le sistemazioni

idrauliche e tutte le infrastrutture complementari necessarie al completo ripristino

della continuità stradale.

Dal punto di vista tecnico il nuovo Ponte Ancaranese rappresenta un’opera di elevata

qualità ingegneristica e architettonica. La struttura sarà costituita da un ponte ad arco

in acciaio sviluppato su tre campate, con impalcato misto acciaio-calcestruzzo,

soluzione che assicura elevate prestazioni strutturali, durabilità nel tempo e una

significativa qualità estetica.

La nuova infrastruttura sarà realizzata a doppio senso di marcia e progettata secondo

i più moderni criteri di sicurezza sismica e stradale. L’opera consentirà inoltre di

migliorare il comportamento idraulico dell’attraversamento e di ridurre le

vulnerabilità legate alle piene del Tronto.

Per esigenze legate alle nuove fondazioni e all’ottimizzazione strutturale, il ponte

verrà realizzato con una traslazione di circa nove metri rispetto all’attuale manufatto,

mantenendo tuttavia lo stesso corridoio infrastrutturale e garantendo un corretto

inserimento nel paesaggio della Vallata del Tronto.

Un contributo determinante alla definizione della nuova infrastruttura è stato fornito

dal Prof. Enzo Siviero, tra i maggiori esperti internazionali nella progettazione dei

ponti, che ha affiancato il RUP nelle valutazioni progettuali e nello sviluppo della

soluzione architettonica e strutturale dell’opera. Inoltre l’Usr si è avvalso della

consulenza della società LCA project per la progettazione della sola opera di

attraversamento.

“I ponti non sono semplicemente opere infrastrutturali, ma strumenti di connessione

tra territori, persone e comunità. Il nuovo Ponte Ancaranese nasce con l’obiettivo di

garantire elevati standard di sicurezza e durabilità, integrandosi armonicamente nel

paesaggio del Tronto. Un’opera che guarda al futuro senza dimenticare la storia e

l’identità di questo territorio Il Ponte Ancaranese non rappresenta soltanto un

intervento infrastrutturale. È un’opera strategica per la mobilità tra Marche e

Abruzzo, per il sistema produttivo della Vallata del Tronto e per il rilancio economico

e sociale delle comunità colpite dal sisma” dichiara il commissario alla ricostruzione

Guido Castelli.

Il sottosegretario al Mef Lucia Albano: “Costruire ponti è fondamentale per unire due

province e due regioni. Esprimo la mia gratitudine alla struttura commissariale e al

commissario della ricostruzione per il loro impegno. Il governo è al fianco dei territori

nella ricostruzione post-sisma. Nell’ultima legge di bilancio sono stati stanziati ulteriori un miliardo e due di risorse. Siamo al decimo anniversario del sisma e

continueremo a lavorare per questa legge di bilancio, come sempre, con la massima

presenza.”

L’assessore regionale al Bilancio della Regione Marche Francesca Pantaloni: ”Il ponte

è un progetto importantissimo e strategico per il nostro territorio in quanto collega

due città e due province e un’area che, dal punto di vista economico, è il motore del

Piceno. E’ fondamentale come opera infrastrutturale anche per un rilancio un

potenziamento delle attività economiche”

Il presidente della Provincia di Ascoli Fabio Salvi: “La provincia di Ascoli è entusiasta

di questo importante risultato, frutto della collaborazione e dell’intervento mirato

della struttura commissariale. Ci hanno supportato e aiutato a gestire un problema

che penalizzava notevolmente la vallata del Tronto, molto sentito dalla cittadinanza e

dalle attività industriali e commerciali. Grazie a un programma attento e puntuale, il

doppio senso di marcia riaprirà durante l’estate. Questo ci permetterà di lavorare

sull’attuale ponte, che verrà demolito per la ricostruzione del nuovo. Durante questo

periodo, il doppio senso di marcia sarà garantito anche sull’unico ponte rimasto in

piedi, con una limitazione di velocità a 30 km/h. In sintesi, la soluzione è stata pensata

per minimizzare l’impatto sul traffico”.

Il presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo: ”Massima soddisfazione per

il lavoro di squadra svolto da due province in collaborazione con l’USR, che ha

coordinato e sostenuto questo rifacimento del ponte Ancaranese. Questo ponte

funge da collegamento vitale tra due province e due regioni importanti. Durante la

chiusura, ha causato notevoli disagi ai pendolari che lo utilizzano quotidianamente

per raggiungere le proprie attività commerciali, economiche, aziende e imprese. La

politica, in questo caso, ha dimostrato una notevole celerità rispetto ai tempi ordinari,

fornendo una risposta efficace di buona amministrazione attraverso la collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte”.

Con il completamento degli interventi previsti dall’Ordinanza Speciale n. 122, il

territorio potrà contare su due infrastrutture complementari: il recupero del ponte

storico in muratura e la realizzazione di un nuovo attraversamento moderno, sicuro e

resiliente. Un investimento complessivo di 15,7 milioni di euro che consentirà di

restituire un collegamento fondamentale tra due regioni e di rafforzare il sistema

infrastrutturale dell’intero territorio.

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