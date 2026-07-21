OFFIDA – Dal 24 al 26 luglio, Offida ospiterà “Incontriamoci a Offida”, tre appuntamenti organizzati dall’Associazione IOM Ascoli Piceno per celebrare il trentennale dell’associazione, attiva dal 1996 nella prevenzione oncologica e nel sostegno alle pazienti.

“Sono davvero molto felice di festeggiare il nostro trentennale ad Offida – commenta la presidente dello Iom, Ludovica Teodori – con addirittura tre giorni di eventi molto diversi tra loro. Offida ci ha sempre accolto a braccia aperte e ci ha sempre sostenuto tanto che il primo Punto IOM lo abbiamo aperto proprio qui. E’ stato quindi per noi naturale pensare di offrire ai cittadini offidani 3 giorni di eventi che racchiudono la natura della nostra Associazione. Siamo diventati una realtà di riferimento in tutta la provincia di Ascoli Piceno e continuiamo a profondere professionalità, impegno, empatia e supporto non solo ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, ma anche alle persone fragili e agli anziani. E possiamo farlo anche grazie al supporto delle istituzioni. Grazie quindi di cuore al sindaco Luigi Massa, alle assessore Isabella Bosano e Marica Cataldi e alla giunta tutta per l’ospitalità e il costante e sempre entusiastico sostegno alle nostre iniziative. Ringraziamo inoltre l’Inner Wheel di Ascoli Piceno e San Benedetto per il loro contributo alla realizzazione della Carovana della Prevenzione”.

Si comincia venerdì 24 luglio alle 18.30 alla Biblioteca Comunale di via Vannicola, con la presentazione del libro “Io sono Fenice”, che è la sintesi del progetto Pentesilea, nato per il recupero psico-fisico di donne colpite da tumore attraverso laboratori di arte-terapia. All’incontro parteciperà la giornalista Roberta Lazzarini, insieme ad alcune delle autrici, che porteranno la propria testimonianza diretta.

Sabato 25 luglio, alle 20.30, l’appuntamento si sposta a Vinea, in via Garibaldi, per “Calici sotto le stelle”, serata che unisce buona musica e convivialità. Ad accompagnare la cena a buffet saranno le note del Quartetto d’Ascoli, con lo spettacolo “Note d’estate”. La cena includerà vini di diverse cantine offidiane, e per l’occasione sarà presentata e messa in vendita una limited edition di Passerina firmata Tenuta La Riserva, con etichetta speciale creata per il trentennale. Prenotazioni obbligatorie entro il 22 luglio.

Il weekend si chiude domenica 26 luglio, dalle ore 9, in piazza del Popolo, con la “Carovana della Prevenzione”. “Il nostro fiore all’occhiello – sottolinea Teodori – per quanto riguarda il nostro trentennale impegno per la prevenzione, sensibilizzazione e informazione sul carcinoma mammario”. Una giornata dedicata alla salute femminile con mammografie gratuite, rivolte in particolare alle donne escluse dallo screening del Servizio Sanitario Nazionale.

(Prenotazione tramite il sito https://komen.it/evento/offida-26luglio2026/)

“Tre momenti diversi – commenta l’assessora Isabella Bosano – con cultura, musica e prevenzione concreta, che raccontano bene lo spirito dello IOM che è un patrimonio prezioso per il nostro territorio. In trent’anni di attività hanno saputo unire prevenzione, informazione e vicinanza concreta alle persone, portando avanti un lavoro silenzioso ma fondamentale che tocca la vita di tante famiglie. Come Amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa, che uniscono cultura, comunità e salute, e ringraziamo l’associazione per l’impegno costante che dedica a Offida e a tutto il territorio”.

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