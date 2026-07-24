COLLI DEL TRONTO – E’ stato siglato il 24 luglio presso il Comune di Colli del Tronto un importante protocollo d’intesa tra il comune alla presenza del Sindaco Luca Morganti e l’associazione Nazionale Guardie Eco Ambientali odv ets alla presenza del Presidente Nazionale Amabili Matteo.

La convenzione prevede una serie di servizi volti alla tutela dell‘ambiente ,attraverso l’ausilio di volontari dell’organizzazione con servizi di vigilanza ambientale e di informazione alla cittadinanza oltre che di supporto alla polizia locale. L’Associazione Guardie Eco Ambientali odv e’ un ente del terzo settore nonche’ ente di protezione civile iscritto all’albo regionale con sede a Spinetoli l’organizzazione che opera a livello Nazionale, tra le varie mansioni che svolge ci sono interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali, nonche’ alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo svolge e promuove inoltre servizi di vigilanza, nonche’ attivita’ di controllo e di salvaguardia ambientale, ittica, venatoria, zootecnica e micologica.

Si ricorda che e’ attivo il numero 3515132957 per segnalazioni inerenti ad illeciti ambientali e per chiunque volesse diventare volontario.

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