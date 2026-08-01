ASCOLI PICENO – Un’importante innovazione nel campo della protezione del patrimonio culturale è stata sperimentata ad Ascoli Piceno, dove nella giornata del 30 luglio sono state eseguite le prove di caratterizzazione dinamica delle bacheche museali sismicamente isolate alla base installate presso Palazzo Panichi, sede del Museo Archeologico Statale.
Si tratta di una sperimentazione assolutamente innovativa a livello nazionale, finalizzata a verificare l’efficacia di una soluzione progettuale in grado di proteggere i reperti archeologici dagli effetti di un eventuale evento sismico.
Le bacheche, progettate dall’ingegner Giuseppe Brandimarti, rappresentano un presidio di sicurezza per un patrimonio storico di straordinario valore che racconta la storia del territorio, dalla preistoria all’epoca romana, passando per la civiltà picena.
Lo studio per la validazione del sistema di isolamento è stato condotto dal gruppo di Tecnica delle Costruzioni del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica delle Marche, coordinato dal professor Fabrizio Gara, in collaborazione con il Museo Archeologico Statale di Ascoli.
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