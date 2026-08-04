ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della viabilità in occasione della festa del Santo Patrono Sant’Emidio Vescovo e Martire in programma il 5 agosto 2026
Con l’Ordinanza dirigenziale 467 del 2 agosto 2026 l’Amministrazione ordina di adottare i seguenti provvedimenti di viabilità in occasione delle festività in onore del Santo Patrono:
dalle ore 7:00 del 5 agosto 2026 alle ore 02:00 del 6 agosto 2026, e comunque fino a completo dis-allestimento degli ambulanti:
- interdizione alla viabilità e la sosta con rimozione forzata in ambo i lati su tutta la via di Corso Vittorio Emanuele per consentire il posizionamento dei banchi degli operatori commerciali su aree pubbliche;
- istituzione del “doppio senso alternato a vista” nel tratto di c.so Mazzini compreso tra via Sacconi e via dei Bonaparte al fine di consentire l’accesso nella ZTL di largo Crivelli e limitrofe;
dalle ore 17:00 del 5 agosto e fino al termine della Processione in onore del Santo Patrono con il seguente percorso: Piazza Arringo, Corso Trento e Trieste ( tratto ricompreso da Via XX Settembre a Via Ceci) , Via Ceci , Via del Trivio, Piazza Roma , Via XX Settembre e Piazza Arringo:
- interdizione alla viabilità e la sosta con rimozione coatta in ambo i lati di tutte le vie sopra menzionate interessate dal passaggio della processione;
- sospensione delle corse del Trenino Turistico, Trenino Elettrico e Bus Navetta Start interferenti con il percorso della processione;
dalle ore 18:00 del 5 agosto fino al termine di tutte le manifestazioni previste (estrazione della tombola e successivo spettacolo pirotecnico compreso):
- interdizione alla viabilità veicolare compreso autorizzati, taxi ed automezzi al servizio dei disabili, in P.zza Roma – C.so Trento e Trieste – Via XX Settembre – P.zza Simonetti;
dalle ore 20:00 e fino al termine dello spettacolo pirotecnico e della conseguente bonifica del territorio coinvolto dalla manifestazione:
- divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati di Via L.Castellano Sisto V° (tratto compreso dall’intersezione con la Via dei Marsi fino a quella con la Via Porta Torricella), di Via Porta Torricella tutta, di Via Napoli (tratto compreso da Via S. Cellini fino a via Sgariglia) e di Via Adriatico tutta;
dalle ore 23:00 fino al termine dello spettacolo pirotecnico e la conseguente bonifica del territorio coinvolto dalla manifestazione:
- interdizione alla viabilità veicolare e pedonale in Via Porta Torricella, Via Napoli per il tratto da Via S. Cellini a Via M. Sgariglia e Via Adriatico;
- interdizione alla viabilità veicolare in Via Lungo Castellano Sisto V° e viale A.De Gasperi.
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