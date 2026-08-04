ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Regolamentazione della viabilità in occasione della festa del Santo Patrono Sant’Emidio Vescovo e Martire in programma il 5 agosto 2026

Con l’Ordinanza dirigenziale 467 del 2 agosto 2026 l’Amministrazione ordina di adottare i seguenti provvedimenti di viabilità in occasione delle festività in onore del Santo Patrono:

dalle ore 7:00 del 5 agosto 2026 alle ore 02:00 del 6 agosto 2026, e comunque fino a completo dis-allestimento degli ambulanti:

dalle ore 17:00 del 5 agosto e fino al termine della Processione in onore del Santo Patrono con il seguente percorso: Piazza Arringo, Corso Trento e Trieste ( tratto ricompreso da Via XX Settembre a Via Ceci) , Via Ceci , Via del Trivio, Piazza Roma , Via XX Settembre e Piazza Arringo: