Era esattamente il 3 agosto 1996. Vinsero i bianconeri che sconfissero ai rigori sia gli umbri sia i rossoneri. In campo pure il mitico 6 del Diavolo e della Nazionale Italiana

ASCOLI PICENO – Giorni particolari per gli amanti dei colori rossoneri.

Oggi, 4 agosto 2026, si sono svolti a Milano i funerali di Franco Baresi, indimenticabile giocatore del Milan e della Nazionale Italiana.

Il mito rossonero è scomparso all’età di 66 anni a causa di una grave malattia che si portava dietro da oltre un anno.

Il 3 agosto di ben trent’anni fa, ovvero nel 1996, Franco Baresi era allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno per il primo memorial Costantino Rozzi. Evento nato per omaggiare il Presidentissimo, scomparso nel dicembre 1994.

Al mini torneo, un triangolare, parteciparono il Milan, l’Ascoli e il Perugia. I bianconeri erano in serie C, il Grifone in A e i rossoneri erano campioni d’Italia in carica.

Le tre sfide da 45 minuti ciascuna si sono concluse tutte sullo 0-0. La vittoria finale è stata assegnata tramite i calci di rigore:

Perugia – Milan: 0-0 (4-3 d.c.r. a seconda delle fonti di tabellino)

Ascoli – Milan: 0-0 (7-6 d.c.r., decisivo l’errore del portiere rossonero Sebastiano Rossi)

Ascoli – Perugia: 0-0 (4-3 d.c.r.)

Vinse l’Ascoli Calcio.

Il bianconero Stefano Pompini è stato premiato come miglior giocatore della competizione. Le gare sono state trasmesse in diretta da Italia 1 con il commento di Sandro Piccinini e Giovanni Galli. Al “Del Duca” c’erano circa 10 mila persone.

Chissà se un giorno sarà possibile nuovamente riorganizzare il Memorial Costantino Rozzi.

Di seguito l’articolo precedente sull’evento

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