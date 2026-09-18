ASCOLI PICENO – Le parole di mister Tomei alla vigilia di Ascoli-Avellino in programma domani alle ore 19:30 allo stadio “Del Duca” per la quinta giornata del campionato di Serie B.

Sulla sfida di Padova della scorsa settimana “Noi analizziamo quello che succede e visto cosa bisogna migliorare. La lezione? Alzandosi di categoria, il livello si alza e anche con un tiro in porta puoi perdere le partite. Dobbiamo stare sempre dentro la partita, mai avere la sensazione di piacersi”

Sulla prossima sfida: “l’Avellino? Non so quale sarà la chiave tattica non sto nella testa del loro allenatore. Noi ci prepariamo a qualsiasi cosa, quando abbiamo la palla noi dobbiamo stare attenti alle transizioni. Hanno gamba e attaccano bene lo spazio, dobbiamo essere attenti e pazienti quando si è in possesso evitando di esporsi a situazioni pericolose.

“I ragazzi stanno tutti bene, Venuti è un ragazzo che abbiamo valutato in quanto svincolato potrebbe essere tesserato. Viene da un infortunio vediamo anche durante la pausa che ci sarà se può darci una mano. Lo ringraziamo ha una carriera importante alle spalle. La sua disponibilità è un segno di umiltà e disponibilità”.

“Gattoni e Ricci? Gattoni più avanti, Ricci si sta mettendo a disposizione avranno anche loro nel tempo le loro possibilità, abbiamo bisogno di tutti. Nostro primo obiettivo farli arrivare in forma il prima possibile”.

Mister Nesta ha elogiato l’Ascoli per identità e palleggio e anche perché non date punti di riferimento “È stato un grande giocatore e allena da diverso tempo. Dal mio punto di vista ogni domenica è una partita importantissima soprattutto per noi. Sara importantissima da affrontare nel modo giusto. Cerchiamo di avere sempre la nostra fisionomia”.

Sulla formazione “Mi fa piacere avere dubbi perché i ragazzi mi mettono in difficoltà. Non abbiamo infrasettimanale perciò non si modifica molto. Sono soddisfatto della prestazione di Padova. Uscire con zero punti da lì è un grande rammarico. Soddisfatto di chi è partito e di chi è subentrato. Paradossalmente abbiamo avuto tante situazioni dove fare gol. Va migliorata. Quando si cerca di finalizzare tutti cercano il gol però sotto questo punto di vista la crescita deve essere rapida. La precisione e la lucidità sono fondamentali. Contento di essere arrivato venti volte”.

Brunori dal primo minuto “Sto valutando tutti e tre dal primo minuto, sta crescendo e sta raggiungendo piano piano la forma massima. Sono soddisfatto fino ad ora di come ha approcciato al gruppo, ci darà una mano”.

“Silipo? Sta crescendo e farà bene anche in questa categoria, anche De Pieri sono sicuri che farà bene”.

Sul campionato in corso “Stiamo cercando di portare avanti la nostra priorità di fare crescere la squadra e cercare di avere un tipo di personalità. Sotto questo punto di vista sono soddisfatto tutti stanno crescendo. Più che un bilancio direi di analizzare partita per partita. Mi piace la crescita continua”.

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