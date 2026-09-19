ASCOLI PICENO – Al termine del match vinto 3 a 1 dall’ Ascoli sull’Avellino, le parole del tecnico dei campani Alessandro Nesta.

“Dobbiamo imparare a rimanere dentro la partita. Le partite sono lunghe, ci siamo demoralizzati, dobbiamo essere ora bravi noi dello staff a lavorare su questo e sui ragazzi che sono bravi. Abbiamo iniziato bene, sapevamo che dovevamo aggredirli, poi un episodio non ci può compromettere una gara intera”.

“L’Ascoli è una squadra temuta da tutti. Noi rispetto al primo tempo siamo scesi nella ripresa. Non deve succedere che nel momento in cui prendiamo gol si cala, dobbiamo imparare a gestire il problema. L’Ascoli per me era la partita più difficile lo avevo detto dopo il pareggio di Palermo, se avessimo vinto avremmo fatto un salto mentale”.

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