L’appuntamento è sabato 10 ottobre alle ore 20.30 e domenica 11 ottobre alle ore 17.30. Lo spettacolo segna un momento particolarmente importante nel percorso artistico dell’attrice

ASCOLI PICENO – Sarà Ambra Angiolini con La misteriosa scomparsa di W, intenso e visionario testo di Stefano Benni, ad aprire la stagione del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, promossa dal Comune con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC. L’appuntamento è sabato 10 ottobre alle ore 20.30 e domenica 11 ottobre alle ore 17.30. Lo spettacolo segna un momento particolarmente importante nel percorso artistico di Ambra Angiolini, che per la prima volta firma anche la regia, oltre a essere interprete della protagonista.

Dopo Ascoli Piceno, La misteriosa scomparsa di W sarà ancora in scena nelle Marche venerdì 23 ottobre alle ore 20.45 al Teatro Feronia di San Severino Marche, quindi sabato 24 ottobre alle ore 21.15 e domenica 25 ottobre alle ore 17 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo.

Nato dall’incontro tra la scrittura poetica e corrosiva di Stefano Benni e la sensibilità artistica di Ambra Angiolini, lo spettacolo si presenta come un’esperienza teatrale immersiva, dove parola, musica, luce e arti visive concorrono alla costruzione di un universo sospeso tra realtà e immaginazione.

«Un soliloquio di gruppo», lo definisce la stessa regista: uno spettacolo tragicomico, ironico e struggente, dedicato «a tutte quelle persone che non vogliono morire ma non sanno come si fa a vivere in questa vita».

W si risveglia una mattina sentendosi improvvisamente incompleta. Ha perso persone, ricordi, affetti e parti fondamentali della propria identità: il nonno Wilfredo, il fidanzato Wolmer, l’amica Wilma, il coniglio Walter dell’infanzia e tutte quelle “W” che avrebbero potuto renderla una donna pienamente realizzata.

Comincia così un viaggio alla ricerca dei frammenti perduti e di quella “V” capace di restituirle la propria interezza. Un percorso fatto di assenze, ricordi e incontri, attraverso il quale W prova a ricomporsi senza cancellare le proprie fragilità.

Nelle note di regia, Ambra Angiolini racconta W come il simbolo di un’umanità ferita, costretta a ricostruirsi in un mondo sempre più artificiale. Il teatro diventa così uno spazio di partecipazione e condivisione, nel quale lo spettatore è chiamato a riconoscersi nelle fragilità della protagonista e nel suo desiderio di ritrovare un senso di compiutezza.

A costruire la dimensione immersiva dello spettacolo contribuiscono le composizioni sonore originali di Dardust e le opere di Cracking Art, che abitano la scena come metafora del rapporto tra natura e artificio. Le musiche accompagnano il percorso di frattura e ricomposizione della protagonista, mentre le installazioni artistiche amplificano visivamente il mondo immaginato da Benni. Le scene sono di Chiara Modolo, il light design di Marco Filibeck, i costumi di Gentucca Bini, produzione Teatro Carcano Milano.

Informazioni: Ascoli Piceno biglietteria del teatro tel. 0736 298770, AMAT 071 2072439.

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