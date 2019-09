L’iniziativa è inserita nel calendario delle attività proposte dalla Regione Marche per la settimana europea della mobilità sostenibile, che ha per tema “Camminare ed andare in bici sicuri”

ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale e sportivo nel capoluogo.

Domenica 22 settembre l’associazione di guide turistiche “Marche V Regio” propone “Ascoli in bici“, con ritrovo alle ore 9.30 Piazza Arringo. Sarà un modo diverso e divertente per fare una visita guidata del centro storico di Ascoli Piceno in sella alla propria bicicletta, abbinando sport e cultura.

L’iniziativa è inserita nel calendario delle attività proposte dalla regione Marche per la settimana europea della mobilità sostenibile, che ha per tema “Camminare ed andare in bici sicuri“. Tale campagna è stata lanciata nell’Unione Europea nel 2002 con l’intento di migliorare la salute pubblica e la qualità della vita promuovendo una mobilità urbana pulita ed eco-sostenibile, che induca le persone a lasciare a casa l’automobile e preferire gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici.

La bici permetterà ai partecipanti di fare un tour ampio della città delle cento torri toccando anche i monumenti più decentrati e gli scorci più insoliti, difficili da raggiungere a piedi solo in mezza giornata.

Il giro si realizzerà grazie alla collaborazione di diversi attori: gli allievi del corso regionale per accompagnatore ciclo turistico provenienti dalla sede di San Benedetto del Tronto e l’Associazione OFF con Aperibicycle che curerà anche la degustazione finale in un luogo speciale e prezioso della città di S. Emidio.

