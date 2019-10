ASCOLI PICENO – A ridosso del match contro il Pescara l’Ascoli Calcio presenta il back sponsor di maglia “Green Network Energy“; a presentarlo il patron del club bianconero Massimo Pulcinelli ed il presidente di GNE Piero Saulli.

“E’ un gruppo importantissimo che fattura oltre due miliardi di euro – afferma Pulcinelli – Sono felicissimo di questa partnership anche perché Piero è un amico. La sua società sta facendo grandissimo cose, lo stare insieme mi fa presagire che questo sarà un anno importante. Le opportunità di business di questa partnership dà grandi possibilità ad entrambi, Green Network era poco conosciuto ad Ascoli. Ringrazio Piero di questa iniziativa speriamo di ritrovarci un gradino più in alto a fine anno”.

“Conosco Massimo da più di 11 anni – le parole di Saulli – Green Network è un operatore nel mercato dell’energia, abbiamo voluto dare un supporto alla squadra condividendo valori, come fiducia, sacrificio e sportività. Volevamo dare un aiuto alla squadra, anche dando la fornitura di energia all’Ascoli Calcio, per noi sarà un’opportunità per farci conoscere. Chi diventerà nostro cliente avrà dei vantaggi come biglietti o magliette. Stiamo pensando dii aprire sedi in tutta Europa, in Inghilterra abbiamo già 700mila clienti, il prossimo paese in cui entreremo sarà la Francia. Incrociamo le dita fino alla fine, speriamo di portare fortuna all’Ascoli come è successo finora”.

