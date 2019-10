La vittima era di Alba Adriatica ed era in compagnia di amici. Vani, purtroppo, i soccorsi del 118

ASCOLI PICENO – Tragedia in provincia di Ascoli il 20 ottobre.

Malore fatale per un 50enne di Alba Adriatica in sella alla sua mountain bike con amici nell’Ascolano in zona Colle San Marco.

Vani, purtroppo, i soccorsi del personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto. Il ciclista è deceduto.

Sul luogo anche le Forze dell’Ordine per gli accertamenti di rito.

