ANCONA – “Lo strumento della finanza di progetto è disciplinato dall’art. 183 del Codice dei appalti (Dlgs n. 50 del 2016). È una operazione economico-finanziaria rivolta ad un investimento specifico per la realizzazione di un’opera e/o la gestione di un servizio”.

Così Nardo Goffi, dirigente del Servizio infrastrutture della Regione Marche interviene sulla questione sollevata dai sindacati e rilanciata dal centrodestra: “La procedura sarà pubblica e trasparente. E la Regione ha recepito le osservazioni dei sindacati sulla tutela dei lavoratori”.

“La sanità marchigiana deve essere finanziata con soldi pubblici e non con risorse private. I nuovi ospedali di Pesaro, Ascoli e Macerata devono nascere da investimenti regionali e non esclusivamente dal finanziamento di gruppi privati”. In una nota i gruppi consiliari regionali di Lega, Forza Italia e Fdi esprimono la loro contrarietà al project financing previsto per gli ospedali regionali, raccogliendo e condividendo le preoccupazioni espresse da Cgil, Cisl e Uil. Secondo i gruppi del centrodestra “occorre ripensare il modello organizzativo prima di consegnare la sanità regionale nelle mani di pochi soggetti privati”.

Qui l’articolo con le considerazioni dei sindacati

