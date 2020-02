ASCOLI PICENO – In considerazione dei limiti stabiliti dal Miur fino al 15 marzo per tutte le attività extrascolastiche, l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno e l’Associazione Culturale Popsophia hanno concordato di rinviare l’appuntamento di Cinesophia 2020 (in programma dal 6 al 7 marzo) alla prima settimana di aprile.

Il festival ha sempre posto al centro dei suoi obiettivi l’impegno didattico e formativo, e il rinvio ha proprio lo scopo di non penalizzare la presenza degli insegnanti e degli studenti.