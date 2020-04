SCORRI IN BASSO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

Qui la diretta di ieri, 21 aprile

==============================================================================

ORE 20 Mascherine: quelle di San Benedetto sono costate da 0.88 a 2.90 euro. Dal 23 aprile la distribuzione

ORE 19.45 Emergenza Coronavirus; liquidità anche al settore agricolo, pesca e acquacoltura

ORE 19.30 Poste Italiane, le pensioni di maggio in pagamento dal 27 aprile

ORE 19 Coronavirus, 66 casi in Abruzzo su 1418. Cinque decessi, il totale sale a 276

ORE 18.30 DATI PROTEZIONE CIVILE 22 APRILE

Sono 3370 i nuovi contagiati registrato oggi in Italia, in aumento rispetto a ieri (2729).

il totale delle persone che hanno contratto il virus è 187.327, con un incremento rispetto a ieri di 3.370 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.699, con un decremento di 10 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 2.384 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 87 pazienti rispetto a ieri.

23.805 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 329 pazienti rispetto a ieri.

81.510 persone, pari al 76% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 437 e portano il totale a 25.085. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 54.543, con un incremento di 2.943 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.242 in Lombardia, 13.084 in Emilia-Romagna, 15.122 in Piemonte, 9.991 in Veneto, 6.167 in Toscana, 3.476 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.463 nel Lazio, 2.998 in Campania, 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in Sicilia, 2.108 in Abruzzo, 1.512 nella Provincia autonoma di Bolzano, 371 in Umbria, 833 in Sardegna, 821 in Calabria, 501 in Valle d’Aosta, 232 in Basilicata e 205 in Molise.

ORE 18.15 DATI AREA VASTA 5

Sono 78 i guariti nel Piceno, come testimonia la scheda inviata poco fa dall’Area Vasta 5.

ORE 18 DATI GORES

Sono 12 le vittime registrate nelle ultime 24 ore nelle Marche a causa del Covid-19, tutti con patologie pregresse. In tutto ben 857.

Ben 466 nel Pesarese, 181 ad Ancona, 128 a Macerata, 62 a Fermo e 12 nel Piceno più 8 extra-regione. Il 94,5% ha pregresse patologie, l’età media è 80,1 anni. Deceduti 531 uomini e 326 donne.

ORE 17.30 Covid-19, Agricoltura Marche: bando da 600 mila euro per il settore del latte e degli agnelli

ORE 17 La Festa del 25 Aprile in diretta su anpisanbenedetto.blogspot.com

ORE 16.30 Buoni alimentari, a Ripatransone ecco il secondo bando

ORE 16 Acquaviva, al via la distribuzione di mascherine e dei buoni alimentari

ORE 15.30 L’Osservatorio sulla Salute risponde a Riviera Oggi. Ma quei dati sulle Marche non ci convincono

ORE 15.15 Declassamento “Madonna del Soccorso”, le responsabilità sono chiare a tutti meno che ai…veri colpevoli

ORE 15 Un premio in busta paga per i dipendenti, la Straccia Packaging srl ringrazia per il lavoro svolto in tempi di Coronavirus

ORE 14.45 Fiera Hospital di Civitanova, il parere del dottor Giuseppe Tappatà

ORE 14.14 DATI GORES Coronavirus, DIRETTA. Il Piceno torna a contare due nuovi positivi dopo quattro giorni di azzeramento. Ad oggi sono 273 rispetto ai 271 di ieri. Altra buona notizia da Ancona, dove i positivi in più sono stati soltanto 4, il dato migliore dall’inizio dell’epidemia. A Fermo si registra +4, Macerata +14, Pesaro-Urbino +19. Di seguito la tabella.

ORE 12.45 Una quarantina di pizze per gli anziani ospiti dell’Istituto Santa Maria di Grottammare

ORE 12.30 “Stop lockdown nel Piceno dal 4 maggio”, 14 sindaci scrivono a Conte. Ecco chi sono e la missiva inviata al Premier

ORE 12.15 Striscia la Notizia ad Arquata del Tronto: “La quarantena dei terremotati”. Il servizio-video

ORE 12 Positiva al Coronavirus, ascolana non rispetta quarantena nel Riminese: denunciata

ORE 11.30 Covid-19, 800 controlli delle Fiamme Gialle: 40 multe e una denuncia. Supermercati e ditte sospese

ORE 11 “Agriturismi: bene l’apertura alle consegne a domicilio ma è emergenza liquidità”

ORE 10.30 “Coronavirus, aumenta la richiesta di pasti a domicilio nel Piceno”

ORE 10 “Il 4 maggio deve terminare il lockdown nel Piceno”, lettera dei sindaci al Premier Conte

ORE 9.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE 47 nuovi casi nella nostra Regione su 1453 tamponi effettuati.

I positivi totali accertati nelle Marche sono 5924.

Di seguito il report completo GORESblu22042020_9

==============================================================================

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.