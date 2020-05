Una piantina fiorita per ogni ordine della spesa. Un modo anche per sostenere il settore florovivaistico che ha subito ingenti danni economici dall’emergenza Coronavirus

ASCOLI PICENO – I fiori per festeggiare le mamme.

In vista della Festa della Mamma che ricorre domenica 10 maggio, Coldiretti Ascoli Fermo e Donne Impresa Ascoli Fermo, hanno pensato ad un’iniziativa di sicuro gradimento visto che circa un italiano su 3 non rinuncia a regalare un mazzo o un piantina per l’occasione. Venerdì 8 maggio sarà donata una piantina fiorita a ogni ordine della spesa al Mercato di Campagna Amica Città di Ascoli Piceno, con la relativa consegna a domicilio. Non solo. Sabato 9 maggio piantine fiorite saranno donate a tutti i clienti del mercato di via Tranquilli.

Un modo anche per sostenere il settore florovivaistico che ha subito ingenti danni economici dall’emergenza Coronavirus. Un settore che nell’ascolano e nel fermano conta circa la metà delle attività di tutta la regione. E chissà che la Festa della Mamma non possa diventare un momento di rilancio dopo le perdite registrate in questi due mesi. Alcuni vivai si sono attrezzati per effettuare consegne a domicilio anche per consentire alle persone che preferiscono rimanere a casa di non rinunciare ad un po’ di natura e di serenità trasmessi da fiori e piante attraverso gli splendidi colori della primavera.

Il presidente di Coldiretti Armando Marconi, nel rinnovare gli auguri a tutte le Mamme, precisa che sabato 9 maggio, piantine fiorite saranno donate anche nei Mercati di Campagna Amica di Fermo (in Piazza Dante) e di Monte Urano (via Bolsena). Il presidente di Agrimercati Ascoli Fermo, Francesco Fortuni rinnovando un abbraccio simbolico a tutte le Mamme, ricorda che grazie alla rete dei mercati di Campagna Amica del territorio ascolano e fermano, è possibile ricevere la spesa a domicilio, previa telefonata ai numeri 366.6119016 o al 340.4693060 per definire le necessarie condizioni al fine di programmare correttamente le consegne.

“La Festa della Mamma – spiega Carla Cocci, responsabile Donne Impresa Ascoli Fermo – nasce in Liguria, la ‘Riviera dei Fiori‘. Noi dalla nostra Riviera delle Palme vogliamo fare del connubio fiori-mamme un classico oggi assume ancora di più un augurio di serenità e sviluppo”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.