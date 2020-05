ANCONA – La Camera di Commercio delle Marche prosegue il suo affiancamento alle imprese anche online con un percorso formativo dedicato alla digitalizzazione e con altre iniziative per supportare gli imprenditori.

Camera Marche ospita sul proprio sito un nuovo spazio dedicato alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. Si tratta di una ricognizione sulle fiere dei settori Tessile-calzature-abbigliamento, Agroalimentare e Mobile-Meccanica che segnala lo stato dell’iniziativa: che sia confermata, annullata o rimandata. E’ raggiungibile nella sezione Strumenti per l’emergenza (rubrica di informazioni utili per imprese e cittadini nella stagione Covid-19) all’indirizzo www.marche.camcom.it

Uno dei portati più dannosi sull’economia dell’emergenza pandemica è stato il crollo della domanda internazionale e quello della circolazione dei beni e delle persone con impatto negativo innanzitutto sugli eventi fieristici. Le Camere di Commercio hanno tra le loro priorità di intervento una serie di azioni per rilanciare la prospettiva dell’Italia all’estero: help desk, ricorso alla promozione digitale, sviluppo di percorsi btob virtuali, riposizionamento su piattaforme web e market place.

Sono peraltro tutti temi oggetto del webinar organizzato il 13 maggio da Camera Marche, tramite il suo Punto Impresa Digitale e il progetto Eccellenze in Digitale “Internazionalizzazione digitale” e del prossimo. Inoltre, nelle Marche, Camera di Commercio e Regione hanno appena lanciato un piano di sviluppo focalizzato sul tema dell’internazionalizzazione che mette a disposizione delle aziende circa 3 milioni di euro attraverso bandi mirati.

WEBINAR FORMATIVI. Il prossimo evento formativo destinato alle imprese si terrà il 19 maggio dalle ore 10. Tra i temi trattati: Registrazione del marchio, Diritto d’autore, Gestione dei nomi di dominio. Il webinar “Le Strategie di tutela internazionale dei marchi e dei brevetti nel web”, si colloca all’interno delle iniziative di informazione e formazione sulle applicazioni delle tecnologie 4.0 e delle opportunità di web marketing per i diversi settori produttivi promosse dalla Camera di Commercio delle Marche, attraverso I Punti Impresa Digitale e il progetto Eccellenze in Digitale.

Tra i temi trattati: Registrazione del marchio, Diritto d’autore (copyright), Gestione dei nomi di dominio, Strumenti e metodologie a disposizione delle imprese per contrastare i casi di violazione della proprietà intellettuale, contraazione e/o concorrenza sleale commessi in Internet. L’ultima parte del webinar sarà dedicata ad un question time durante il quale le imprese potranno rivolgere le loro domande agli esperti. Iscrizioni: https://bit.ly/webinar19maggio

Programma:

Presentazione servizi camerali (Eccellenze in Digitale, Punto Impresa Digitale)

– Loghi, domini e brand: come orientarsi nel web | dott.ssa Chiara Poli, Digital specialist CCIAA delle Marche

– Disciplina e tutela della proprietà intellettuale nel mondo online: focus sui mercati internazionali | ing. Andrea Scilletta, Consulente in Proprietà Industriale, I.P. Sextant srl

