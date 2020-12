ASCOLI PICENO – Sostenere e promuovere il commercio ascolano durante il periodo di Natale. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “CompriAMOinAscoli”, realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Wap, e dei progetti “Valore Artigiano Natale 2020” e “Compro sottocasa perché mi sento a casa”, ideati da Cna e Confcommercio sempre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Tre iniziative, corredate da apposita campagna video, volte a incentivare gli acquisti natalizi e di fine anno presso tutte le attività ascolane: “In un periodo difficile per ciascuno di noi, poiché fortemente condizionato dall’emergenza Covid, come Amministrazione abbiamo deciso di promuovere tre video-iniziative – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – La prima, “CompriAMOinAscoli, è stata realizzata dal Comune in sinergia con Wap e permetterà ai cosiddetti “scontrinatori folli” di vincere buoni acquisto spendibili presso le attività cittadine. Le altre due, ideate da Cna e Confcommercio sempre in collaborazione con l’Amministrazione, condividono lo stesso obiettivo: quello di aiutarci reciprocamente, perché mai come quest’anno l’unione di intenti è fondamentale per riuscire a superare questo momento così delicato”.

Soddisfatto anche l’assessore al commercio Nico Stallone: “L’obiettivo dell’Amministrazione è sempre stato quello di fare squadra con i commercianti e con tutti i rappresentanti delle attività locali. Tutti insieme, tutti uniti, possiamo davvero aiutarci a vicenda: con “CompriAMOinAscoli – fortemente voluto dall’Amministrazione in collaborazione con WAP – diamo seguito al progetto che ha già ottenuto grande successo lo scorso anno, insieme a Cna e Confcommercio ampliamo ulteriormente la possibilità di dare una mano agli esercenti commerciali ascolani per aiutarci tutti insieme a trascorrere un Natale più sereno”.

Queste nel dettaglio le tre iniziative, i video sono già online sul canale YouTube del Comune di Ascoli Piceno e da domani saranno pubblicati sulla pagina Facebook.

“CompriAMOinAscoli”

«Buon Natale a tutti da parte dei Commercianti del Centro Storico di Ascoli Piceno» il messaggio lanciato dai commercianti WAP. «Fino al 31 gennaio 2021 conserva tutti gli scontrini, di qualsiasi importo, degli acquisti e consumazioni effettuate nel nostro Centro Storico. Più scontrini consegnerai e più possibilità avrai di vincere i buoni acquisto spendibili in tutti i negozi della città e in quelli che aderiscono all’iniziativa iscrivendosi a Wap. Gli #scontrinatorifolli che avranno consegnato più scontrini saranno contattati dopo la prima settimana di febbraio. Come posso partecipare? Per partecipare dovrai semplicemente conservare tutti gli scontrini ed inserirli in una busta chiusa con: nome, cognome e recapito telefonico. Consegna poi la busta all’URP del Comune in Piazza Arringo entro la fine della prima settimana di febbraio 2021. Come saprò se ho vinto? Ti contatteremo noi personalmente tramite il recapito telefonico che avrai scritto sulla busta consegnata in Comune».

Qui il video di WAP https://youtu.be/MJaHtDj8Exw

Valore artigiano Natale 2020 – Cna Ascoli Piceno

«La Cna di Ascoli Piceno in sostegno alle attività artigianali della città intraprende un’azione di sensibilizzazione e valorizzazione attraverso un video, con relativo spazio su sito dedicato» ha spiegato il presidente Francesco Balloni. «L’intento principale è quello di responsabilizzare i consumatori agli acquisti per il prossimo Natale nelle attività presenti in città ed elencate nel video, al fine di aiutare chi aiuta e tiene al territorio ed alla meravigliosa città di Ascoli Piceno. Buon Natale da tutta la Cna di Ascoli Piceno».

Qui il video della Cna https://youtu.be/sJlJr1goTHs

Compro sottocasa perché mi sento a casa – Confcommercio

«E’ stata avviata nella provincia picena la campagna nazionale di Confcommercio “Compro sottocasa perché mi sento a casa”, per sostenere, anche in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone» le parole del presidente provinciale Fausto Calabresi. «La campagna prevede la pubblicazione di uno spot sui canali social e sui media a diffusione nazionale e provinciale, l’utilizzo di strumenti pubblicitari, la distribuzione di vetrofanie e manifestini nei nostri maggiori centri cittadini. Nello slogan “Facciamo rivivere le nostre città. Compra sotto casa” sono sintetizzati i principi alla base dell’iniziativa: quelli della sostenibilità e della solidarietà. Oltre a dare un messaggio di speranza e serenità per le festività natalizie».

Qui il video di Confcommercio https://youtu.be/ijfPeb-8CRM

