ASCOLI PICENO – La campagna vaccinale per gli over 80 è partita, come previsto, alle ore 12 di oggi, venerdì 12 febbraio. Ma delle due modalità con le quali è possibile effettuare la prenotazione in questo momento soltanto on line, mentre il numero verde messo a disposizione per prenotazioni da telefono mobile non riesce a garantire il servizio.

“Gentile cliente a causa dell’elevato numero di utenti in coda, non siamo riusciti a collegarti con l’operatore. Ti preghiamo di richiamare più tardi. Ci scusiamo per il disagio” dice la voce registrata dall’altra parte della cornetta, pardon, smartphone, digitando il numero verde 800009966.

E rimanda alla piattaforma on line, invece accessibile: http:/protezione.vaccinicovid.gov.it.

