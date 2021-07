ASCOLI PICENO – Intervento dei sanitari nella mattinata del 25 luglio.

Incidente stradale sull’Ascoli-Mare, direzione San Benedetto, poco prima della galleria Marino del Tronto.

Un’auto si è ribaltata per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale.

La conducente, una donna, è stata soccorsa da 118 e Vigili del Fuoco: fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze.

