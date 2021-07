ASCOLI PICENO – Iniziativa culturale e sociale.

Si conclude il Festival dell’Appennino 2021 con due tappe da non perdere: la prima domenica prossima, 1° agosto, a Pretare di Arquata del Tronto e la seconda martedì 3 agosto col recupero della tappa rinviata per maltempo nella zona di Santa Maria in Pantano.

Domenica appuntamento con “Danzando coi lupi”, una giornata tra natura e caccia al tesoro per tutti. L’escursione porterà i camminatori lungo un anello che si snoda tra Pretare e Piedilama passando per Prato Comune. Nel pomeriggio, si svolgerà un incontro con l’Associazione Arquata Potest sul tema del prezioso “Recupero dei sentieri di Arquata e le sue frazioni”, la giornata si concluderà con il concerto dei Lupi della Majella. Inoltre, l’intera giornata sarà anche all’insegna dell’inclusività con le attività predisposte da Mete Picene in collaborazione con Decathlon San Benedetto del Tronto. Al mattino bambini e ragazzi saranno coinvolti in un’avventurosa caccia al tesoro in compagnia della maga Sibilla e nel pomeriggio si divertiranno con i laboratori creativi.

Martedì 3 agosto, nel pomeriggio, ci si sposta nella zona di Santa Maria in Pantano e delle antiche e affascinanti frazioni di Vallegrascia e Colle, per recuperare la tappa di domenica 18 luglio rinviata per maltempo. La giornata terminerà con lo spettacolo della Compagnia Lannutti&Corbo “All’incirco Varietà”.

Sotto la guida di Bim Tronto e Mete Picene e con la direzione artistica dell’associazione Appennino Up, l’edizione di quest’anno ha sposato la filosofia di rigenerazione e valorizzazione dei luoghi del Piceno, con un’attenzione particolare per le aree più interne, sostenuta dal progetto di destinazione turistica Mete Picene. Il format tradizionale della kermesse questa volta, infatti, si è arricchito di esperienze inclusive nell’ottica di un’accoglienza e una riscoperta dell’Appennino cucita su misura di ogni esigenza, anche quella più speciale. Mete Picene ha saputo strutturare un’offerta di turismo esperienziale, sostenibile e accessibile il cui valore aggiunto risiede nella capacità di fare rete tra enti pubblici e istituzionali, realtà del terzo settore, imprese e comunità, così da presentare un prodotto d’area in grado di raccontare le diverse anime del Piceno attraverso itinerari tematici di scoperta e di turismo slow. In questo scenario, il Festival dell’Appennino sarà dunque un’opportunità unica per promuovere il Piceno e le sue aree interne come destinazione turistica outdoor, ma anche per valorizzare le eccellenze “Made in Piceno” grazie alla presenza dei produttori, delle attività locali e del Food Truck della Cooperativa di Comunità dei Sibillini con i presidi Slow Food. Ogni tappa percorrerà un piccolo ma prezioso tratto del nostro Appennino con la guida e la direzione di Tito Ciarma e Nico Orsini, professionisti iscritti al Collegio Guide Alpine delle Marche. Anche per questa edizione, a causa delle disposizioni vigenti per l’emergenza Covid, è obbligatoria la prenotazione per ciascuna escursione, il numero di partecipanti consentito per ciascuna escursione sarà comunicato dall’organizzazione di volta in volta. Per la prenotazione gratuita si dovrà consultare direttamente il sito internet www.festivaldellappennino.it.

Il Festival è stato realizzato dal Bim Tronto, dall’Associazione Appennino Up e da Mete Picene, con il contributo della Regione Marche e la collaborazione di molteplici realtà del territorio, tra cui Decathlon Italia e Comete Impresa Sociale per la programmazione delle attività sportive e accessibili, Made in Piceno, Slow Food.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 335/6223577 o inviare un’e-mail all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.

Programma, domenica 1° agosto – Danzando coi Lupi

Anello Pretare – Piedilama passando per Prato Comune (Arquata del Tronto)

ore 9:15 ritrovo presso ex-Fornace di Pretare (dopo il centro abitato di Pretare, lungo la strada per Forca di Presta – seguire indicazioni)

ore 9.30 partenza per escursione anello

ore 13 rientro a ex-fornace di Pretare e pranzo libero

dalle ore 15:30 Incontro con Associazione Arquata Potest – “Recupero dei sentieri di Arquata e le sue frazioni”

Concerto de “I Lupi della Majella”

Programma Mete per tutti – Sui passi del tesoro della Sibilla (intera giornata)

ore 10 ritrovo presso il parco comunale di Pretare (di fronte area SAE) / si consiglia parcheggio area parcheggio SAE di Pretare.

ore 10:30 partenza Caccia al tesoro

ore 13 rientro e pranzo libero

ore 15:30 laboratorio inclusivo

Anello Piedilama / Pretare per Prato Comune

Dislivello salita 650 mt

Lunghezza circa 10 km

Percorrenza circa 4 ore

Difficoltà percorso E (escursionistico)

Obbligatori: scarponi da trekking / Consigliati: pantaloni lunghi, giacca impermeabile, indumenti di ricambio, borraccia o bottiglie pet, zaino media capacità, bastoncini.

Tutte le escursioni sono guidate e dirette da Tito Ciarma e Nico Orsini Professionisti iscritti al Collegio Guide Alpine delle Marche.

Scopri il programma dettagliato della giornata nella locandina e nell’evento a questo link e prenota:

https://www.festivaldellappennino.it/festivaldellappennino/event/danzando-con-i-lupi-pretare

Programma, martedì 3 agosto

Colle / Vallegrascia / S. Maria in Pantano / Colle – Circo natura (pomeriggio / sera)

Ore 16:15 ritrovo a Colle

Ore 16:30 partenza escursione

Ore 19.30 rientro a Colle, cena libera o presso il Food Truck

Ore 20.30 spettacolo Compagnia Lannutti&Corbo “All’incirco Varietà” (presso piazzetta di Colle)

Anello Colle / Vallegrascia / S. Maria in Pantano / Colle

Dislivello salita circa 800 m

Lunghezza circa 10 km

Percorrenza circa 5 ore

Difficoltà percorso E (escursionistico)

Obbligatori: scarponi da trekking

Consigliati: giacca impermeabile, indumenti di ricambio, borraccia o bottiglie pet, zaino media capacità, bastoncini

Scopri il programma dettagliato della giornata nella locandina e nell’evento a questo link e prenota:

https://www.festivaldellappennino.it/festivaldellappennino/event/circo-natura-colle-vallegrascia

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.