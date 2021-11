Domenica 14 novembre, con partenza da Piazza Roma alle 15, torna l’iniziativa organizzata da Us Acli che prevede una visita al borgo, ai suoi musei ed anche una camminata per sensibilizzare sul diabete

MONSAMPOLO – Domenica 14 novembre è in programma la “Camminata dei musei”, un tour culturale del borgo di Monsampolo che prenderà il via alle ore 15 da Piazza Roma. L’iniziativa è organizzata dal comitato provinciale dell’Us Acli di Ascoli Piceno e Fermo, in collaborazione con amministrazione comunale di Monsampolo del Tronto, Qualis Lab, Asd Running Team d’Lu Mont e l’Associazione culturale Archeopercorsi.

La partecipazione all’evento è gratuita e prevede la visita al museo archeologico, ai percorsi ipogei, alla mostra permanente di presepi artistici, alla chiesa di Santa Maria Assunta ed al museo della cripta. Inoltre é stata organizzata anche una camminata per il centro di Monsampolo, per sensibilizzare in occasione della Giornata mondiale del diabete, una patologia strettamente connessa con l’inattività fisica.

La “Camminata dei musei” è una iniziativa che l’Us Acli porta avanti da 6 anni, ed è giunta alla settima edizione con più di 40 tour organizzati in vari comuni della zona e 1350 presenze registrate.

Per partecipare occorre prenotarsi, entro il 12 novembre, al 3939365509, indicando in un messaggio nome e cognome di chi sarà presente. Potranno partecipare le prime 50 persone iscritte.

Durante la manifestazione saranno applicati il protocollo e le linee guida Us Acli nazionale per il contenimento del Covid19.

