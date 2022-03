La Cna Picena è onorata di aver premiato un’autentica eccellenza del territorio in ambito sportivo già in occasione della Festa dell’Artigiano 2019

ASCOLI PICENO – Il direttore della Cna Picena Francesco Balloni, la presidente Arianna Trillini e l’intera associazione territoriale di Ascoli rivolgono un caloroso in bocca al lupo a Simone Vagnozzi, giovane allenatore di tennis di Castorano, che da qualche giorno ha avviato un rapporto di collaborazione con Jannik Sinner, astro nascente del tennis italiano attualmente all’undicesimo posto della classifica Atp.

La Cna Picena è onorata di aver premiato un’autentica eccellenza del territorio in ambito sportivo già in occasione della Festa dell’Artigiano 2019, riservando un riconoscimento al grande talento dimostrato nello sviluppo di alcuni dei migliori tennisti del panorama nazionale. A Simone vanno i migliori auguri della Cna Picena per questa nuova avventura, nella speranza che possa ben presto rivelarsi ricca di successi e soddisfazioni.

