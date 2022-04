Venerdì 29 aprile 2022 dalle 15:30 alle 17:30 si terrà la mobilitazione degli oltre 2000 lavoratori marchigiani addetti della Sanità Privata non ospedaliera. I lavoratori convergeranno, da tutta la regione, davanti alla sede Aris Rsa di Porto Potenza, in via Aprutina 200.