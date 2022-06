ASCOLI PICENO – Al via martedì 21 giugno con “Solstizio d’estate“, il Festival dell’Appennino 2022, inclusivo di natura, sotto la guida di Bim Tronto e Mete Picene, con la direzione artistica dell’associazione Appennino Up.

Il Festival, tra i progetti Bim Tronto, sostenuto nell’ambito del marchio di promozione turistica e culturale del territorio, Mete Picene, propone sei appuntamenti, dal 21 giugno al 30 luglio, di escursioni, racconti, tradizioni, eccellenze, cultura e, naturalmente, spettacolo, nel segno dell’inclusività, cara a Mete Picene, che dal 2017 promuove un nuovo modello di turismo esperienziale altamente sostenibile.

Il Festival dell’Appennino rappresenta un’opportunità unica per promuovere il territorio e le sue aree interne come destinazione turistica outdoor, ma anche per valorizzare le eccellenze “Made in Piceno” grazie alla presenza dei produttori e delle attività locali: ogni tappa percorrerà un piccolo ma prezioso tratto del nostro Appennino a sostegno dell’economia locale, della comunità, della ricostruzione di un’identità culturale e dell’inclusione sociale.

Il Festival è realizzato dal Bim Tronto, da Mete Picene e dall’Associazione Appennino Up, con il patrocinio e il sostegno della Regione Marche e la collaborazione di molteplici realtà del territorio, tra cui Comete Impresa Sociale per la programmazione delle attività accessibili.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 333.9053322 o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.

