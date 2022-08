È giunta alla decima edizione la “Camminata per Sant’Emidio” iniziativa promossa da Us Acli Marche Aps nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” e dell’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”.

ASCOLI PICENO – È giunta alla decima edizione la “Camminata per Sant’Emidio” iniziativa promossa da Us Acli Marche Aps nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” e dell’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”.

Ancora una volta il tour dedicato al patrono della città ha fatto centro coinvolgendo 130 persone di ogni età.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Ufficio per la pastorale sport, turismo e tempo libero della Diocesi di Ascoli Piceno e di Qualis Lab Analisi Cliniche.

La decima edizione della manifestazione ha fatto registrare numerose novità.

Prima fra tutte l’ingresso in Cattedrale per ammirare le opere d’arte presenti al suo interno, compresi il polittico di Sant’Emidio e la copia della Sacra Sindone proveniente da Arquata.

La “Camminata per Sant’Emidio” è stata inserita anche quest’anno nel programma ufficiale delle manifestazioni civili per il patrono della città dal Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’Emidio.

All’iniziativa erano presenti il consigliere comunale Patrizia Petracci ed il parroco della cattedrale don Luigi Nardi.

Dopo la visita alla Cattedrale, curata dalla guida turistica Valeria Nicu, il gruppo dei partecipanti si è recato presso il tempietto di Sant’Emidio Rosso dove è stata narrata la passio del patrono della città ma anche ammirata tale splendida struttura.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.