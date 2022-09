ASCOLI PICENO – Il prossimo 3 ottobre si celebra il settantanovesimo anniversario della Lotta Partigiana nella città di Ascoli, si tratta dell’anniversario della rivolta armata dei tanti ascolani antifascisti contro l’occupazione nazista e contro i fiancheggiatori fascisti.

La città di Ascoli è stata insignita nel 2001 della Medaglia d’Oro al Valor Militare per Attività Partigiana, mentre la provincia è stata decorata con la stessa onorificenza nel 1976.

L’Anpi, che ha come base fondante l’antifascismo e i valori costituzionali della Repubblica democratica, fa un appello a tutti i cittadini affinché sia massiccia la presenza a Colle San Marco per il prossimo 3 ottobre, per ricordare degnamente questo giorno e con esso la Resistenza ascolana.

Insieme alle autorità civili, militari e religiose, al Sacrario Partigiano di Colle San Marco di Ascoli Piceno, a partire dalle ore 10,15 di lunedì 3 ottobre 2022,. sarà presente, per la prima volta, il Presidente nazionale dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo.

