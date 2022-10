ASCOLI PICENO – Diciotto sere di spettacolo con testi classici e drammaturgia contemporanea animeranno la stagione teatrale 2022/2023 del Ventidio Basso, promossa dal comune di Ascoli Piceno con l’AMAT e con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura.

La stagione si aprirà il 3 e 4 novembre con Nuda, un omaggio al teatro e alla sua dimensione onirica e passionale, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca. Il Teatro Ventidio Basso ospiterà poi la residenza di allestimento di Preziose Ridicole, prima del debutto previsto il 26 e 27 novembre. Protagoniste dello spettacolo sono Benedicta Boccoli e Lorenza Mario per la regia e adattamento di Stefano Artissunch (anche in scena nel ruolo del presentatore), produzione di Synergie Arte Teatro con Fondazione Atlantide Teatro Stabile Verona – Centro di produzione teatrale.

Simone Cristicchi con Esodo sarà ad Ascoli Piceno il 10 e 11 dicembre per interpretare un racconto per voce, parole e immagini che trae spunto dalla vicenda storica contenuta nello spettacolo teatrale Magazzino18 di cui Cristicchi fu magistrale interprete. Il nuovo anno a teatro si aprirà con Arturo Brachetti che, il 14 e 15 gennaio, sarà in scena con Solo, the Legend of quick-change, un vero e proprio assolo del grande artista con al centro il trasformismo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Un grande maestro della scena, Gabriele Lavia, con un testo classico tra i più amati di tutti i tempi, Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, andrà in scena il 25 e 26 febbraio.

Con Meglio stasera. Quasi-one man show sarà la volta, il 15 e 16 marzo, di Stefano De Martino nel suo primo sorprendente spettacolo live diretto da Riccardo Cassini, mentre Paolo Genovese, nella sua prima regia teatrale, porterà in scena dal il 22 e 23 marzo l’adattamento di Perfetti sconosciuti, una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento.

Il 1 e 2 aprile sarà in scena, invece,Imparare ad amarsi di Michèle Laroque e Pierre Palmade con Alessia Navarro e Pino Insegno per la regia Siddhartha Prestinari. Una storia d’amore, un matrimonio, poi un divorzio, poi un rincorrersi di dubbi, mancanze, rancori.

Da venerdì 14 ottobre sono in vendita gli abbonamenti per la stagione 2022/2023 del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. La vendita dei tagliandi (da 100 a 200 euro) si svolge presso la biglietteria del Teatro (0736 298770), dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Per informazioni: AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net.

