MONSAMPOLO DEL TRONTO – Sabato 22 ottobre alle ore 10,30, nell’anno del trentesimo anniversario dalla strage di Capaci e di Via D’Amelio, Il Comune di Monsampolo del Tronto ha organizzato una cerimonia d’intitolazione della nuova piazza di Stella ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Alla cerimonia alla quale parteciperanno gli alunni delle scuole, le autorità civili, militari e religiose sarà presente anche il Generale dell’Arma dei Carabinieri Angiolo Pellegrini, comandante della Sezione Antimafia di Palermo dal 1981 al 1985 e stretto collaboratore dei due Giudici, che venerdì 21 ottobre presso il Teatro comunale presenterà il suo libro “Noi, gli uomini di Falcone”.

“La cerimonia d’intitolazione rappresenta un momento molto importante per tutta la nostra comunità – ha dichiarato Massimo Narcisi Sindaco di Monsampolo del Tronto” in cui dedicheremo un luogo simbolo del nostro comune alla memoria e al ricordo dei due magistrati, barbaramente uccisi insieme alle donne e gli uomini delle loro scorte in quel drammatico 1992”.

I due eventi sono organizzati in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Spinetoli-Acquaviva Picena e con il “Premio nazionale Paolo Borsellino” nato nel 1992 dalla volontà del giudice Antonino Caponnetto con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie nazionali e trans nazionali, di promuovere la legalità, l’impegno sociale e civile, il rispetto dei valori costituzionali e della giustizia attraverso collaborazioni soprattutto con scuole e università e associazioni. Il Premio è una delle più importanti manifestazioni italiane sui temi della educazione e cultura della legalità.

