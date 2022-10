APPIGNANO – Domenica 23 ottobre Si svolgerà l’Urban Trail de lu Lemanò.

Il Trail è una disciplina sportiva che ha l’obiettivo di promuovere il rispetto per l’ambiente, favorire la promozione e la tutela del territorio nonché lo sviluppo di forme di turismo sostenibile ed orientato alla conoscenza delle caratteristiche territoriali.

In collaborazione con le società sportive Asd Polisportiva Appignano del Tronto, A.sd Avis Ascoli Marathon e il Comune di Appignano del Tronto si organizza per domenica 23 ottobre, un trail su un circuito che si svilupperà nel centro storico del paese, lungo i calanchi grigio-azzurri e lungo quei sentieri battuti cinquant’anni fa dal mostro leggendario di Appignano del Tronto: Lu Lemanò.

Lu Lemanò, mostro della tradizione rurale appignanese, impersona una delle più gravi emergenze ambientali del presente, ovvero la plastica, la cui esistenza è ormai indubbia e reale, e che non dobbiamo più far finta di non vedere. Proprio per questa ragione, durante l’evento, alcuni tesserati della Asd Avis Ascoli Marathon effettueranno il servizio “scopa” e di assistenza ai partecipanti, e nel contempo garantiranno il recupero di eventuali rifiuti in plastica presenti lungo il percorso.

La partenza della corsa è prevista con partenza alle ore 9 presso Piazza Umberto I, Lunghezza del percorso 8,5 km.

Evento aperto a tutti gli enti – premi assoluti e di categoria per iscrizioni scrivere a [email protected] il numero di telefono per informazioni è 329 8836085.

La gara si svolgerà lungo i percorsi del “cammino dei calanchi grigio azzurri”.

