ANCONA – Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato la proposta di legge sulla proroga del termine del cosiddetto Piano Casa a iniziativa della Giunta regionale.

Tale norma concede la proroga fino al 31 dicembre 2024 per la presentazione delle domande volte alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’introduzione di moderni standard costruttivi ingegneristici e architettonici. Per tale motivo, la legge vuole imprimere una spinta ulteriore durante il periodo post pandemico.

“Il Piano Casa ha rappresentato, in questi anni, un’importante volano per l’economia regionale – ha commentato l’assessore all’Urbanistica Stefano Aguzzi – Durante la pandemia si è registrata una flessione negativa per via di molteplici aspetti che hanno rallentato gli effetti di questa importante misura. Attualmente, invece, si nota una tendenza positiva e questa nostra risposta sarà sicuramente apprezzata. Ringrazio il Consiglio regionale che ha approvato all’unanimità la norma in via d’urgenza”.

