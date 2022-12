ANCONA – “Giornate intense in Consiglio Regionale per l’approvazione del bilancio 2023-2025 – dice il consigliere regionale (Lega) Monica Acciarri – che dopo costruttive riunioni di maggioranza e il contributo di noi consiglieri cristallizza una manovra che mi soddisfa perché dà risposte concrete alle priorità della comunità e delle fasce più deboli, alle esigenze della popolazione. Abbiamo aumentato la quota di cofinanziamento per i fondi europei portandola a 140 mln di euro che permetteranno di attivare gli interventi della nuova programmazione europea 21-27 che partirà nel corso del 2023”.

“Un Bilancio che non aumenta la pressione fiscale non rinuncia allo sviluppo infrastrutturale e – puntualizza Acciarri – punta sul rafforzamento della sanità. Confermate per il 2023 le 110 nuove borse di studio per i medici di medicina generale e 42 nuove borse per i medici specialisti. La medicina del territorio sarà rafforzata con l’acquisto e alla fornitura di apparecchiature sanitarie per le Case di Comunità, Case della Salute e Studi associati di Mmg e Pls, per oltre 9 mln sul triennio 2023-2025”.

“Ci sono 21 milioni per il dissesto idrogeologico e messa in sicurezza dei territori e oltre 9 mln di euro in tre anni per aumentare voli aerei dall’Aeroporto delle Marche verso le principali città italiane. Poi previsti ulteriori fondi per le popolazioni colpite dall’alluvione, attraverso l’erogazione di contributi, per un totale di 2,5 mln di euro, per gli automezzi propri e i furgoni industriali persi a causa degli eventi alluvionali. E ancora i bonus per l’installazione di impianti per l’energia rinnovabile da destinare alle famiglie a basso reddito (2,5 mln di euro). C’è l’implementazione di impianti di ventilazione meccanica controllata nelle scuole e nuovi corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Ristori per gli enti gestori, a cui saranno destinati ulteriori 6 milioni di euro per l’anno in corso (per un totale di oltre 11 milioni di euro).

“Ho iniziato da pochi mesi la mia attività in Consiglio regionale. – continua Acciarri – Molte sono le iniziative che mi vedono protagonista per il Piceno e per le Marche in Consiglio e nella III Commissione consiliare. Azioni che vedrete concretizzarsi nei prossimi mesi anche con proposte di legge di assoluto rilievo e necessità. Mi sono posta un obiettivo complessivo per il Piceno nel corso di questa legislatura che deve tendere al rafforzamento del territorio in tutte le sue sfaccettature. Dalla Sanità alla Cultura, dalla difesa del Paesaggio allo Sviluppo economico senza tralasciare un pilastro che è quello della Coesione Sociale che diviene architettura portante in un tempo critico come quello attuale. Dobbiamo restituire ai cittadini la fiducia nella programmazione istituzionale. Ed è in questo mio mandato complessivo che intanto ho chiesto risorse per il Comune di Ascoli Piceno che sta predisponendo lavori di riqualificazione delle aree verdi e della Piazzetta in Viale De Gasperi, nel più ampio progetto di miglioramento del decoro e dell’arredo urbano della città.

E per la cultura sostegno all’ Amat (Associazione Marchigiana Attività Teatrali) per la collaborazione alla realizzazione ad Ascoli Piceno della prima edizione di “Linus – Festival nazionale del fumetto”, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Altre risorse al Comune di Ascoli Piceno per un convegno dal titolo “Dalla confusione della città alla “caciara” della Montagna dei Fiori”, evento che si terrà a Palazzo dei Capitani e che darà poi vita ad una serie di escursioni guidate per gli studenti delle Scuole Medie, il tutto in collaborazione con l’Associazione MarcAbruzzo, Club 41 Marcuzzo, Associazione Alpini e Cotuge; poi un finanziamento per il progetto “I Piceni nelle Marche”, conferenza del prof. Alessandro Naso sulle ultime novità emerse per il Popolo dei Piceni”.

La digitalizzazione è un tema cruciale soprattutto per i piccoli Comuni: così per il progetto “Comuni in digitale” c’è il sostegno ai comuni di Monsampolo del Tronto e Venarotta per la digitalizzazione dei documenti cartacei conservati negli uffici tecnici comunali.

