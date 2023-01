Sotto la guida del massimo esperto in materia, Ugo Marcelli della “Fattoria Case Rosse”, i particolari su un prodotto molto amato e noto in tutta Italia

COLLI DEL TRONTO – “Incontriamoci II: degustazione di olio e oliva di Tenera Ascolana” a Villa Lozzi di Colli del Tronto con Diana Pulsoni e Roberto Cameli.

Sotto la guida del massimo esperto in materia, Ugo Marcelli della “Fattoria Case Rosse”, segreti e curiosità della nostra “Oliva Tenera Ascolana” prodotto fregiato di certificazioni, specialità dell’ascolano esportata ed apprezzata in tutto il mondo.

I riconoscimenti sono:

• Oliva ascolana del Piceno DOP in salamoia;

• Oliva ascolana del Piceno DOP in salamoia al naturale;

• Oliva ascolana del Piceno DOP ripiena;

• IGP Marche Olio di oliva monovarietale di tenera ascolana.

Dall’associazione Questione Natura affermano: “Insieme ai nostri ospiti siamo rimasti incantati dai sapori delle olive nostrane e dal duro lavoro che c’è dietro a questo prodotto apparentemente semplice. Seguendo tecniche secolari appartenenti alla tradizione donne e uomini come Ugo riescono ad ottenere e offrire un oliva di prima qualità che rispecchia e valorizza tutte le migliori caratteristiche che la natura del prodotto ci offre. A fine lezione, dopo aver assaggiato e imparato a riconoscere le differenze organolettiche tra l’oliva in salamoia e l’oliva al naturale e aver appreso il giusto metodo di assaggio dell’olio extra vergine di oliva siamo passati dalle parole ai fatti procedendo con la degustazione di tante specialità: oltre alle olive sopra citate, olive fritte, melanzane e zucchine alla griglia, bruschette con l’olio, torte rustiche, caldarroste e tanti dolci della tradizione Marchigiana. Fattoria Case Rosse è un’azienda agricola e un ristorante (gestito secondo i criteri del turismo rurale) che produce e offre specialità tipiche del territorio. Il ristorante è aperto su prenotazione il fine settimana mentre i loro prodotti potete trovarli, oltre che nel loro laboratorio di produzione, in diversi punti vendita in tutta Italia ed effettuano anche spedizioni a domicilio su richiesta al numero 0736/403995”.

