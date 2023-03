ASCOLI PICENO – L’ ISML di Ascoli Piceno organizza, nella sede della Cartiera papale, un ciclo di incontri sulla condizione femminile nel mondo, con focus incentrato sul tema del superamento della condizione di emarginazione, sulla violazione dei diritti umani e sulla violenza di genere. La serie di incontri “Storie di donne Resistenti” si svolgerà nel periodo compreso fra il mese di Marzo e quello di Maggio, per coprire, idealmente, un percorso simbolico tra l’8 Marzo ed il 25 Aprile.

Il primo Incontro, rivolto alla cittadinanza e agli studenti, avrà come tema specifico “Sebben che siamo donne. Percorsi di resistenza delle donne nel mondo” e si terrà venerdì 17 Marzo alle ore 17 presso la sala Gulino della Cartiera Papale. L’ incontro sarà svolto in collaborazione con la cooperativa ON THE ROAD, da anni presente sul nostro territorio ed operante su tematiche riguardanti la tutela dei diritti delle donne e la prevenzione della violenza.

In date che verranno comunicate successivamente, gli argomenti trattati saranno: la condizione attuale delle donne iraniane, con testimonianza diretta di chi sta sostenendo questa difficile lotta per i diritti umani, la condizione delle donne afghane e le storie delle combattenti curde ed infine, le storie delle donne che hanno combattuto durante la lotta di liberazione dal nazifascismo.

Porterà il suo originale contributo il gruppo teatrale LAV ( Letture ad Alta Voce) con letture scelte di autrici del nostro tempo.

Saranno rilasciati attestati validi per il riconoscimento dei Crediti Formativi a docenti e studenti. Per informazioni [email protected]

