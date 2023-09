COLLI DEL TRONTO – Colli del Tronto, al centro della Vallata, può da oggi contare su una farmacia più funzionale, pronta a dare risposte di servizio ed elevata professionalità alla cittadinanza.

Infatti è stata inaugurata, dopo un importante lavoro di modernizzazione funzionale la farmacia galenica D’Avella: il taglio del nastro è stato affidato a più mani al sindaco Andrea Cardilli, a Lorella di Sante e Giuseppe D’Avella, con la benedizione del parroco della parrocchia di S. Felicita e S. Giuseppe Don Mauro Servidei.

Una nuova funzionalità nel ricordo dell’indimenticabile Pasquale D’Avella che, in tanti anni di attività, si è impegnato per assicurare alla popolazione del comune Piceno servizi, consulenza ed amichevoli suggerimenti. La nuova articolazione della farmacia prevede un laboratorio galenico di ultima generazione con camera sterile , una tra le prime nelle Marche per selezionate preparazioni farmaceutiche, oltre a due cabine estetiche e per servizi di telemedicina .

