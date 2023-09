Tratto di questa arteria che percorre i territori dei Comuni di Castorano e Colli del Tronto, costituendo una via di comunicazione importante per la Vallata del Tronto e l’entroterra

CASTORANO/COLLI DEL TRONTO – E’ stata riaperta al transito la S.P.106 San Silvestro, strada che era stata interessata per lungo periodo da provvedimento di chiusura volto a consentire l’esecuzione di cospicui lavori di manutenzione straordinaria sul versante e la sede stradale.

Il Consigliere Provinciale con delega alla viabilità Daniele Tonelli, insieme al ingegnere Luigi Tedesco dell’Anas, soggetto attuatore sisma 2016 per conto dell’Amministrazione Provinciale e al Geom. Mauro Marini, hanno effettuato un sopralluogo sull’asse viario riconsegnato alla fruizione degli utenti. Da precisare che, in corrispondenza del lato di valle della strada in questione, per un tratto di lunghezza complessiva di poco più di 100 metri sono state posizionate a bordo strada barriere provvisorie di tipo new-Jersey, che verranno rimosse appena completati gli interventi fuori carreggiata.

“L’importo dei lavori – ha evidenziato il Consigliere Tonelli – ammonta ad oltre 4 milioni di euro ed ha visto la realizzazione di opere di sostegno e sistemazione del versante in un tratto di questa arteria che percorre i territori dei Comuni di Castorano e Colli del Tronto, costituendo una via di comunicazione importante per la Vallata del Tronto e l’entroterra”.

“L’intervento ultimato sulla S.P. 106, si inquadra in un pacchetto di opere di sistemazione e manutenzione della rete viaria dell’Ente di importo complessivo di 8 milioni e 100 mila euro – spiega il Presidente della Provincia Sergio Loggi – lavori in parte già ultimati e che, nell’arco delle prossime settimane, vedrà la realizzazione di ulteriori e importanti step volti a rafforzare la sicurezza della mobilità dalla costa alla montagna”.

