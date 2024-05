ASCOLI PICENO – “Il Cammino dei Cappuccini può a tutti gli effetti essere considerato

un’eccellenza marchigiana. La sua valorizzazione è un’opportunità di sviluppo e crescita sostenibile di

tante nostre comunità e, in particolare, di quelle colpite dal sisma dal momento che Il tratto che attraversa

la regione Marche all’interno dell’area del cratere si sviluppa per circa 270 Km. Il suo percorso, composto

di 17 tappe attraverso l’entroterra marchigiano, si snoda per quasi 400 chilometri da Nord a Sud, da

Fossombrone ad Ascoli Piceno, regalando a pellegrini e amanti del turismo lento un’esperienza unica tra

borghi, boschi e montagne fatta di spiritualità, cultura, storia e natura. Manca ormai poco al 2028, anno

nel quale si celebreranno i 500 anni della nascita dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Si tratta di un

evento di indubbio richiamo e interesse per la nostra regione ed è anche in ragione di questa ricorrenza

che abbiamo voluto destinare otto milioni di euro per la promozione del Cammino dei Cappuccini

attraverso un’Ordinanza approvata ad aprile dalla Cabina di coordinamento sisma che,

complessivamente, ha finanziato i cammini delle Marche per oltre 30 milioni. Risorse di indubbia

importanza che confermano quanto noi crediamo nel turismo lento e nella possibilità che sia un volano di

crescita non solo per il comparto e gli addetti ai lavori ma, nell’ambito del processo di riparazione

economica e sociale del cratere sisma, per i territori nel loro insieme. Ringrazio tutti coloro che sono

intervenuti a questo appuntamento, perché la loro adesione e partecipazione è la dimostrazione migliore

del fatto che, facendo rete, si possono progettare e realizzare iniziative di cui può beneficiare non solo

l’area del sisma, ma l’intera regione”.

Lo ha detto Guido Castelli Commissario Straordinario alla Ricostruzione e Riparazione sisma 2016

intervenendo al convegno “Alla scoperta del Cammino dei Cappuccini” che si è tenuto ad Ascoli Piceno

presso la sede della Camera di Commercio. All’evento hanno partecipato anche il Marco Fioravanti

Sindaco di Ascoli Piceno, Andrea Maria Antonini, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione

Marche, l’Arcivescovo di Ascoli Piceno Gianpiero Palmieri, Presidente della Camera di Commercio delle

Marche Gino Sabatini, il Ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini delle Marche Fra Sergio Lorenzini,

il Guardiano del convento di Ascoli Piceno Fra Giansante Lenti e i sindaci dei Comuni attraversati dal

Cammino.

Inoltre, hanno portato la loro testimonianza ed esperienza i rappresentanti di tre realtà che

operano lungo il Cammino dei Cappuccini: l’Hospitalero di Rotella, l’ostello di San Lorenzo di Treia e

l’azienda agricola biologica di Valcastro.

