ASCOLI PICENO – conclusione del torneo di calcio a 8: AP Events CUP 2024, una spettacolare giornata di finali ha chiuso nel migliore dei modi due settimane di sport e grandi emozioni.

L’evento, ospitato dal Centro Sportivo Piceno del quartiere Tofare, ha visto la partecipazione di decine di ragazzi appassionati e di talento, dando spettacolo e prova di grande sportività partita dopo partita. Nella finale, la squadra Fulvi Packing ha trionfato su Zèppe United con un impressionante 6 a 1.

La partita, caratterizzata da un’eccezionale prestazione della Fulvi Packing, ha dimostrato la loro superiorità tecnica e tattica, con l’assegnazione più che meritata del titolo di campioni dell’AP Events CUP 2024.

La partita per il terzo e quarto posto è stata altrettanto emozionante, con i Lupacchiotti che hanno avuto la meglio sulla squadra Ac Tua con un combattuto risultato di 4 a 3. Entrambe le squadre hanno mostrato determinazione e spirito combattivo, offrendo uno spettacolo avvincente fino all’ultimo minuto.

Gli organizzatori dichiarano: “Desideriamo ringraziare tutte le squadre partecipanti per l’impegno e la passione dimostrati durante tutto il torneo. Un ringraziamento speciale va anche al nostro main partner IMPRESA GASPARI e al partner FERRANTE 1933, come anche al Centro Sportivo Piceno del quartiere Tofare per la disponibilità e ai volontari, il cui supporto è stato fondamentale per la riuscita dell’evento. Infine, un sentito grazie al pubblico che ha seguito con entusiasmo le partite, con una partecipazione e un sostegno cruciali per il successo del torneo. Concludiamo questa edizione dell’AP Events CUP con grande soddisfazione iniziando a programmare la prossima edizione, con l’obiettivo di garantire ancora più emozioni e spettacolo. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima edizione”.

