ASCOLI PICENO – Il percorso di progettazione partecipata per la riqualificazione dell’area dell’ex stabilimento SGL-Carbon di Ascoli Piceno entra in una fase cruciale con l’organizzazione dei Tavoli di co-progettazione, previsti per il 2 e 3 luglio 2024, presso la Bottega del Terzo Settore, in Corso Trento e Trieste 18, ad Ascoli Piceno.

I Tavoli di lavoro, che inizieranno alle ore 16.30, rappresentano un momento fondamentale di confronto e analisi delle proposte progettuali raccolte. Questo processo partecipativo è finalizzato alla definizione del Master Plan dell’area, con l’obiettivo di delineare un futuro sostenibile e condiviso per lo spazio dell’ex SGL-Carbon.

I lavori saranno facilitati dai moderatori di Legambiente e della Bottega del Terzo Settore, in collaborazione con i referenti del Master MCAU della Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma. I Tavoli saranno organizzati in quattro aree tematiche principali, già emerse durante il Forum del 19 aprile scorso, alla presenza di rappresentanti della società Restart e del Sindaco di Ascoli Piceno: Parco del Tronto e le aree verdi, Attività e impianti sportivi, Progetti culturali e sociali e, Innovazione e Polo Tecnologico.

La fase di raccolta delle proposte progettuali, si è conclusa domenica 23 giugno in funzione dell’avvio dei Tavoli di lavoro, segnando l’inizio di un processo di condivisione che vedrà la partecipazione di rappresentanti della società Restart e di delegati del Sindaco di Ascoli Piceno.

Il 2 luglio 2024, dalle 16.30 si svolgeranno in contemporanea i lavori dei tre Tavoli tematici e la giornata si concluderà con la restituzione preliminare di quanto emerso da ciascun Tavolo. Il 3 luglio 2024, dalle 16.30 alle 19.30, i tre Tavoli tematici continueranno i loro lavori per approfondire le proposte progettuali anche alla luce di quanto emerso nella plenaria del giorno precedente.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Forum tramite email:

[email protected]

[email protected]

