L’Associazione Shiseikan Europe di Porto d’Ascoli, che insegna il Daito Ryu Aikijujutsu, in concomitanza della finali di arti marziali ha organizzato un incontro che ha visto la partecipazione del Maestro Norio Sato Shihan, di Roberto Bucci Sensei, unico referente internazionale per la scuola di Daito Ryu Aikijujutsu di Kitami, Hokkaido e del sindaco di Colli

COLLI DEL TRONTO – Una serata di straordinaria rilevanza culturale e politica, quella del 26 giugno che si è svolta presso il ristorante giapponese Shio Omakase. L’incontro si può definire un ponte tra oriente e occidente.

L’Associazione Shiseikan Europe di Porto d’Ascoli, che insegna il Daito Ryu Aikijujutsu, in concomitanza della finali di arti marziali ha organizzato un incontro che ha visto la partecipazione del Maestro Norio Sato Shihan, di Roberto Bucci Sensei, unico referente internazionale per la scuola di Daito Ryu Aikijujutsu di Kitami, Hokkaido e del sindaco di Colli del Tronto, Andrea Cardilli. Il ristorante Shio Omakese (Colli del Tronto), di proprietà di Loris Carosi, ha offerto un’atmosfera autentica e un percorso culinario omakase, unendo al meglio la cultura giapponese e l’ospitalità italiana, evidenziando l’importanza della condivisione culturale.

“Questa serata non è solo una celebrazione della cultura giapponese – ha commentato Cardilli – ma un’opportunità per riflettere su come valori come rispetto, onore e disciplina possano essere esempi da seguire e tramandare alle future generazioni. Sono davvero onorato di aver ospitato a Colli un evento di questa portata e di essere stato invitato a partecipare. E spero sia presto realizzabile un gemellaggio tra Kitami e Colli per promuovere scambi educativi e culturali”.

“La famiglia – ha aggiunto Bucci Sensei, prendendo spunto dalle virtù dei Samurai – è il fondamento su cui costruire un futuro migliore, dove i valori antichi trovano nuova vita e rilevanza”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.