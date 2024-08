MONTEFIORE DELL’ASO – Dal 15 agosto Montefiore dell’Aso ospiterà la 27ma edizione della Maialata in Piazza, organizzata dall’Associazione omonima, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza alla Croce Verde di Montefiore-Massignano-Campofilone. Negli anni la sagra ha visto una crescita esponenziale in interesse, numeri, visitatori, attestati di stima. I motivi? Ottimo cibo, giusto prezzo, fantastica accoglienza, clima festoso ed organizzazione impeccabile.

Il menù si ripete identico ogni anno, dalla prima edizione (apertura stand ore 18:00). Il piatto di punta è la polenta, bianca o rossa, oppure metà bianca e metà rossa, servita sulla tradizionale tavoletta di legno. A seguire braciole, costine, salsicce alla brace, patatine, pizzette fritte ed altre specialità locali innaffiate dall’ottimo vino delle nostre colline.

A “colorare” il tutto il mercatino dell’artigianato lungo borgo Giordano Bruno e gli spettacoli musicali sempre con inizio alle 21,30 in Piazza della Repubblica.

Il programma del 15 agosto vede protagonista la musica live con la band marchigiana Vizi e Virtù, uno dei maggiori e più importanti tributi a Vasco Rossi in Italia.

L’obiettivo della band è quello di divertirsi e divertire il pubblico riproponendo in modo fedele i brani più famosi, più recenti e più amati dal pubblico di Vasco, curando tutto, dai suoni alle atmosfere che rendono ogni concerto unico.

Ad animare la serata del 16 agosto saranno invece Folkappanka Bifolk Band, formazione fermana nata nel 2004, che proporrà dalle 21.30 il loro vasto repertorio che spazia dalle canzoni folkloristiche delle varie regioni italiane come quelle popolari, dialettali, saltarelli e stornelli, fino ai successi musicali attuali. Nei loro brani sono presenti cantautori come Mannarino, Capossela, De Andrè, Cristicchi e molti altri.

