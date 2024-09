ASCOLI PICENO – Dopo i due posticipi del lunedì sera si conclude la seconda giornata del campionato di serie C girone B. Vincono le due marchigiane Ascoli (1-0 sulla Pianese) e Vis Pesaro che batte 3 a 0 l’Arezzo.

Importante vittoria dell’Ascoli contro la Pianese al “Del Duca” davanti a 5mila spettatori. Uno a zero a firma di Varone che la sblocca dopo 2 minuti. Picchio che inizia bene e schiaccia gli avversari nella propria metà campo ma perde di brillantezza e lucidità col passare dei minuti, in quella che diventa dopo la prima mezz’ora una classica partita da serie C, con lanci lunghi, poco giro palla e qualche sbavatura in difesa che permette agli ospiti di rendersi pericolosi un paio di volte, bravo Livieri a disinnescare un pallonetto pericoloso nel secondo tempo di Mignani.

RISULTATI 2° GIORNATA GIRONE B SERIE C

LUCCHESE-GUBBIO 0-1, PERUGIA-SPAL 3-0, PONTEDERA-TERNANA 1-2, CAMPOBASSO-LEGNAGO SALUS 2-0, RIMINI-VIRTUS ENTELLA 1-2, SESTRI LEVANTE-PINETO 0-0, MILAN FUTURO-CARPI 1-1, PESCARA-TORRES 2-2, ASCOLI -PIANESE 1-0, VIS PESARO-AREZZO 3-0

CLASSIFICA

