ASCOLI PICENO – Ancora cultura nella città delle Cento Torri.

Oggi, 12 settembre, si è svolta all’Arengo di Ascoli, nella Sala De Carolis, la conferenza stampa di presentazione di “Ritratti d’Artista, percorsi danzanti”.

La rassegna internazionale di danza sperimentale si svolgerà ad Ascoli Piceno dal 15 settembre al 20 ottobre.

La manifestazione è realizzata col patrocinio e contributo del Comune di Ascoli Piceno e Regione Marche con la collaborazione di Amat e con Hammer Design Brand Experience. Evento post-rassegna 19/20 ottobre ad Osoli di Roccafluvione in collaborazione con il Comune di Roccafluvione e al Fluvione Film Festival-Cinematica Festival.

Hanno partecipato il vice sindaco Massimiliano Brugni, il presidente dell’AMAT, Piero Celani, il direttore di Ascoli Musei, Stefano Papetti, insieme a Maria Angela Pespani e Maria Rita Salvi, della direzione artistica organizzativa della rassegna.

A seguito del successo riscontrato nelle sei edizioni precedenti, l’Associazione Culturale BEING IN MOTION insieme allo Studio Aira presenta il programma della settima edizione della Rassegna internazionale di danza sperimentale RITRATTI D’ARTISTA 2024 – percorsi danzati.

Lo spirito che muove la manifestazione RITRATTI D’ARTISTA è quello di dare la possibilità agli artisti invitati di tracciare un proprio ritratto e raccontare il proprio percorso creativo attraverso dei laboratori residenziali con restituzioni finali e dialoghi aperti al pubblico così da far conoscere e diffondere l’Arte della

Danza Contemporanea; e allo stesso tempo la manifestazione vuole offrire ai danzatori del nostro territorio l’opportunità di vivere esperienze di respiro internazionale senza dover essere costretti a ‘emigrare’.

Si sottolinea come la manifestazione RITRATTI D’ARTISTA sta creando nel tempo opportunità di lavoro, scambi, incontri, collaborazioni, approfondimenti, informazioni tra professionisti facendo crescere sul territorio piceno una comunità di danzatori sempre più forte e unita, e la partecipazione ai laboratori di danzatori provenienti da varie regioni italiane, e quest’anno anche molti stranieri, rende Ascoli un riferimento per la danza di ricerca in Italia.

Gli eventi si svolgeranno in luoghi suggestivi al fine di valorizzare la città di Ascoli Piceno e renderla palcoscenico aperto per esaltarne tutta la bellezza e allo stesso tempo tessere quel filo che lega la nostra storia alla contemporaneità.

La rassegna si svolgerà ad Ascoli Piceno dal 15 settembre al 20 ottobre con il sostegno e il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e la Regione Marche, in collaborazione con AMAT, insieme all’agenzia di comunicazione Hammer Design Brand Experience. La Direzione artistica e organizzativa è affidata a Maria Rita Salvi e Maria Angela Pespani, con il supporto di un Team Tecnico composto da Solidea Ruggiero, Paola Petrucci e Freddy Drabble.

Grazie a queste collaborazioni reiterate nel tempo la Rassegna è potuta crescere continuando a valorizzare negli anni il nostro territorio attraverso momenti di aggregazione forti, innovativi, formativi e di profondo accrescimento culturale, portando artisti di avanguardia con il coinvolgimento della comunità attraverso momenti laboratoriali, performativi, esperienziali, residenziali e dialoghi aperti con il pubblico.

Il tema scelto per la settima edizione è DINAMICHE SOCIALI: sperimentare e approfondire con ciascuno artista invitato le dinamiche di movimento che si mettono in atto nella condivisione di spazio e tempo tra i corpi danzanti.

La rassegna si apre domenica 15 settembre, come di rito, con un evento che coinvolgerà tutto il pubblico in una danza estatica guidata quest’anno da Maria Rita Salvi a cui seguirà un momento di rilassamento profondo con il bagno di suono delle campane di cristallo dell’artista inglese Emma Winter. La Danza Estatica è per noi un forte elemento di aggregazione e condivisione perché la DANZA È COMUNITÀ, quindi è riproposta ogni anno sotto nuove forme come un appuntamento ormai consolidato e atteso.

Questa settima edizione vede ospiti, nel programma di 3 laboratori residenziali con performance finale aperta al pubblico, 3 coreografi di alto rilievo nazionale e internazionale: dal 16 al 21 settembre Roberto Castello (Lucca) coreografo tra i fondatori della Danza Contemporanea in Italia, dall’1 al 6 ottobre Virgilio Sieni (Firenze) danzatore e coreografo attivo in ambito internazionale che per quattro anni consecutivi ha diretto la Biennale Danza a Venezia, e dal 19 al 20 ottobre Simona Lisi (Ancona) danzatrice e direttrice artistica di Cinematica Festival.

Il progetto RITRATTI D’ARTISTA nasce con l’intento di creare una piattaforma di incontro per artisti che si occupano di danza di ricerca nel sud delle Marche e nel tempo si sta espandendo condividendo con altre realtà artistiche l’intenzione di creare rete e sinergie sul territorio. Da qui nasce la novità di questa edizione, l’evento speciale SMART DANCING SPACE: un’intera giornata dedicata alla danza che ospita ad Ascoli Piceno, dopo la Lezione di

Composizione Coreografica, la compagnia di danza contemporanea HUNT_Cdc di Montecosaro (MC) con la performance WHISPER con Elisa Ricagni e Leo Carletti e a seguire Simona Lisi direttrice di Cinematica Festival con la proiezione dei corti di video-danza finalisti dell’edizione 2023 con premiazione da parte del pubblico del miglior corto. E ancora danza per tutti dopo l’APERICENA con il DJ SET di Freddy Drabble (UK).

Quest’anno l’evento di apertura e i laboratori di Castello e Sieni saranno ospitati in tre luoghi magici: la Chiesa di S. Andrea, il Foyer del Teatro Ventidio Basso e la Sala della Vittoria nella Pinacoteca Civica. La residenza artistica in Pinacoteca sarà arricchita da una visita guidata di benvenuto del Professore Papetti – Direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno.

L’intero evento SMART DANCING SPACE si realizzerà all’interno di SmartAp Cowork – ex Cereria.

L’evento post-rassegna ALLEANZE si svolgerà in comunione con la Natura presso Osoli – Roccafluvione(AP).

Continua per il sesto anno consecutivo il percorso fotografico di ritrattistica curato da Marco Biancucci di F for Fake Comunicazione Visiva che prende forma in CORPI IN DIALOGO, allestimento curato ad ogni evento di apertura della Rassegna presentando i ritratti degli artisti dell’edizione precedente.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

***EVENTO DI APERTURA

15 SETTEMBRE H 18.00 Chiesa di Sant’Andrea

RISONANZE

Ecstatic Dance & Sound Bath Experience

con Maria Rita Salvi e Emma Winter

Apriamo la rassegna con l’entusiasmo che ci offre la danza libera ed estatica, guidati dalla voce di Maria Rita Salvi in collaborazione con l’artista londinese Emma Winter. RISONANZE è un viaggio di vibrazioni dentro e fuori, un’esperienza sonora accompagnata dalla musica elettronica afro- sudamericana, ritmi e melodie di strumenti organicamente ancestrali e atavici e dai suoni multidirezionali, puri e affascinanti delle Campane di Cristallo. Il suono ci avvolge, ci attraversa e ci fa vibrare. Se ci lasciamo andare troviamo l’estasi sostenuti dall’energia del gruppo mentre l’endorfina scorre e si entra in uno stato di meditazione consapevole, immersi nell’ascolto e nello spazio che ci accoglie. Non ci sono spettatori né limiti di età, ma solo la danza che attiva quel forte elemento di aggregazione e condivisione che più ci rappresenta, perchè la Danza è Comunità. Ritratti d’Artista vive lo spazio come visione, e propone ogni anno i suoi eventi in luoghi suggestivi della città al fine di renderli palcoscenico aperto esaltandone tutte le loro bellezze per tessere quel filo che lega la storia del territorio alla contemporaneità.

MARIA RITA SALVI danzatrice, coreografa e performer è originaria di Cupra Marittima (AP). Pratica ed insegna tecniche esplorative e somatiche di movimento. Nel 2001 si trasferisce a Londra e si diploma con il post-graduate in Teaching and Directing di Mimo Corporeo. Dal 2005 si dedica agli studi di danza contemporanea presso Siobhan Davies Studios e diventa insegnante certificata di Skinner Releasing Technique presso l’Universita’ di Coventry dallo SRT Institute di Seattle. Lavora dal 2009 come movement director e performer della compagnia The Artful Badger. Nel 2013 ritorna nelle Marche dopo oltre un decennio di formazione e collaborazione in Uk, Svezia e Irlanda con artisti di fama internazionale. Con Freddy Drabble si avvicina alla pratica della danza estatica creando insieme il format della Free Dance e Silent Dance in natura. Maria Rita è Presidente dell’Ass. Cult. Being in Motion e dal 2017 fonda in collaborazione con Maria Angela Pespani la rassegna internazionale di danza sperimentale Ritratti d’Artista percorsi danzati di cui ne è co-direttrice artistica e organizzatrice.

EMMA WINTER è un’artista multidisciplinare che vive a Londra. Con una carriera ventennale ha prima lavorato nella narrazione visiva, creando numerosi set ed installazioni in collaborazione con alcuni dei migliori talenti creativi nel mondo. Nel 2021 e’ diventata una guida certificata del suono vibrazionale che ha radicalmente modificato e ampliato la sua pratica. Fonda a seguire Maison Moemoea con il desiderio dicreare opere ad un livello multisensoriale piu’ profondo, per incoraggiare l’eplorazione e l’espansione personale utilizzando il suono come guida. Le sue campane di cristallo composte per il 98,996 % da quarzo di silicio risuonano fortemente con l’energia del corpo umano, riequilibrando l’intero sistema bio-energetico della persona. Emma Winter e Being in Motion hanno collaborato molte volte negli anni in diversi progetti in UK in festivals come Heartwood, Wasinga project e Medicine Festival. www.maison-moemoea.com

CORPI IN DIALOGO

Installazione fotografica, presentazione dei ritratti degli artisti ospiti alla VI edizione della rassegna a cura di Marco Biancucci

***LABORATORI INTENSIVI

16 – 21 SETTEMBRE H 10.00-18.00 Chiesa di Sant’Andrea

Laboratorio coreografico

con Roberto Castello

NEL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI

Il laboratorio è l’occasione per la condivisione di un’esperienza di oltre 4 decenni di riflessioni e di pratica nel mondo dello spettacolo contemporaneo. Un periodo in cui vita, lavoro, pensiero artistico e politico si sono intrecciati dando vita a progetti che hanno toccato la pratica e l’insegnamento della danza, la coreografia, la regia, le tecnologie applicate alla scena, la produzione di spettacoli, la programmazione di eventi, l’editoria, l’intercultura. Esperienze solo apparentemente distinte in quanto tutte in realtà riconducibili alla ricerca di un approccio consapevole e responsabile alla pratica artistica.

Il laboratorio è aperto a danzatori e performers e prevede un esito finale aperto al pubblico e l’incontro con l’artista Roberto Castello Sabato 21 settembre ore 19:00 presso la Chiesa di Sant’Andrea di Ascoli Piceno. ROBERTO CASTELLO Danzatore, coreografo e insegnante. Castello è tra i coreografi che hanno fondato la danza contemporanea in Italia.

Nei primi anni ‘80 danza a Venezia nel “Teatro e danza La Fenice di Carolyn Carlson”, dove realizza le sue prime coreografie. Nel 1984, è tra i fondatori di Sosta Palmizi. Nel 1993 fonda ALDES. Dal 1996 è curatore di varie manifestazioni e rassegne e, dal 2005 al 2015, è stato docente di coreografia digitale presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. A partire dal 2008, con ALDES, cura il progetto “SPAM! rete per le arti contemporanee” nella provincia di Lucca, ospitando residenze, una programmazione multidisciplinare di spettacoli, workshop, attività didattiche, incontri. Nel 2017 crea e cura il blog “93% – materiali per una politica non verbale” una piattaforma di riflessione, confronto, e scambio di materiali sul linguaggio non verbale. Nel 2021 Altreconomia pubblica “Trattato di economia – Riflessioni semiserie sulla dimensione economica dell’esistenza”, scritto con Andrea Cosentino e partecipa alla pubblicazione del volume “Nel migliore dei mondi possibili. Intorno all’opera di Roberto Castello” curato da Valentina Valentini insieme a Chiara Pirri e Valeria Vannucci edizioni Ephemeria. Si è sempre battuto per il riconoscimento della danza contemporanea e per un sistema dello spettacolo equo, efficiente e sostenibile. Durante la sua carriera, collabora, tra gli altri, con Peter Greenaway, Eugène Durif, Rai3 / Fabio Fazio e Roberto Saviano, Studio Azzurro.

Premio UBU nel 1986, nel 2003, nel 2018 e nel 2022 (“Il Cortile” / “Il migliore dei mondi possibili” / progetto ALDES / “Inferno”). www.aldesweb.org

1 – 6 OTTOBRE H 11.00 – 18.00 Pinacoteca Civica e Foyer Teatro Ventidio Basso

Laboratorio di composizione

con Virgilio Sieni

PHYSIS | LO SPAZIO VENTOSO

Il laboratorio avrà come temi l’ascolto, il vuoto e le forme di comunità passando dallo studio del movimento inteso come la soglia tra gesto produttivo e gesto epifanico. Come la struttura articolare, unitamente alle condizioni di peso e gravità, da luogo ad invenzioni che emancipano il senso di vicinanza?

Si può immaginare questo slancio come la possibilità che ci è data di riconsiderare il nostro approccio all’altro e allo spazio?

È possibile ancora inoltrarsi nel soffio dello spazio e delle cose?

Physis deriva dal verbo phyo, che probabilmente significa soffiare, gonfiarsi o crescere, trasmettendo l’accezione di germinare o fiorire, produrre, aprire o schiudere. La parola Physis indica così un processo di modellamento, di formazione e deformazione, ossia divenire altro dalle cose che muovendosi entrano in strane congiunzioni tra loro.

Proveremo ad assaporare il senso dell’origine per comporre una sequenza composta di silenzi e vuoti: farsi ricercatori del gesto in funzione degli altri.

Il laboratorio è aperto a danzatori e performers professionisti e non con esperienza nel campo della danza e del movimento. Il laboratorio prevede un esito finale aperto al pubblico e l’incontro con l’artista Domenica 6 ottobre presso la Pinacoteca Civica.

VIRGILIO SIENI è danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei. La sua ricerca si fonda sull’idea di corpo come luogo di accoglienza delle diversità e come spazio per sviluppare la complessità archeologica del gesto. Crea il suo linguaggio a partire dal concetto di trasmissione e tattilità, con un interesse verso la dimensione aptica e multisensoriale del gesto e dell’individuo, approfondendo i temi della risonanza, della gravità e della moltitudine poetica, politica, scientifica e archeologica del corpo e nel 1992 crea la Compagnia Virgilio Sieni, affermandosi come uno dei protagonisti della scena contemporanea internazionale.

Dal 2003 dirige a Firenze CANGO Cantieri Goldonetta, Centro Nazionale di Produzione della danza per la ricerca e la trasmissione sui linguaggi del corpo, uno spazio per ospitalità e residenze di artisti, in un programma interdisciplinare tra danza, musica e arti visive. Nel 2007 fonda l’Accademia sull’arte del gesto, nata per creare e approfondire contesti di formazione rivolti a persone di qualsiasi età, provenienza e abilità, sull’idea di comunità del gesto. Sviluppa percorsi nelle città e nei territori fondati sull’idea di partecipazione, ascolto del corpo e rigenerazione del territorio.

Nel 2018 fonda La Scuola sul Gesto e il Paesaggio, un contesto di formazione per approfondire la relazione tra corpo e territorio: dalla natura al gesto e viceversa, dalla memoria del movimento alla creazione di nuove geografie urbane. Gli è stato assegnato per tre volte il premio UBU (2000, 2003, 2011); nel 2011 il premio Lo Straniero e nel 2013 è stato nominato Chevalier de l’Ordre des Arts et de Lettres dal Ministro della cultura francese. È stato Direttore della Biennale Danza dal 2013 al 2016, sviluppando un piano quadriennale sul concetto di abitare il mondo e sull’idea di polis e democrazia, concependo la città attraverso la sua metafisica. www.virgiliosieni.it

***PERFORMANCE FINALI E INCONTRI CON L’ARTISTA

SABATO 21 SETTEMBRE H 19.00 Chiesa di Sant’Andrea

TEMPI MODERNI PICENI

di Roberto Castello

Presentazione dell’esito finale del laboratorio coreografico diretto da Roberto Castello.

C’è il mondo della comunicazione digitale che consente relazioni e empatia tra un ingegnere 30enne barese eun suo omologo norvegese o brasiliano e il mondo reale in cui lo stesso 30enne barese – o milanese oromano, fa poca differenza – non si saluta con i suoi vicini quando li incrocia per strada. Tempi Moderni, un format nato in tempo di COVID, quando la vicinanza reale faceva davvero la differenza, è un progetto che negli anni ha messo a punto un modo per facilitare la costruzione di relazioni comunitarie di vicinato. Una pratica che porta a guardare con una nuova attenzione e rispetto a forme di spettacolo e socialità delle culture rurali di tutto il mondo.

A conclusione incontro con l’artista ospite in dialogo con il pubblico coordinato dal team di Ritratti d’Artista.

DOMENICA 6 OTTOBRE H 17.00

Pinacoteca Civica

PHYSIS/SPAZIO VENTOSO

di Virgilio Sieni

Presentazione dell’esito finale del laboratorio di composizione diretto da Virgilio Sieni.

Nec minus ergo antehaec

quam tu cecidere, cadentque

Non meno, quindi, di quanto sei caduto tu prima,

e loro cadranno

le cose che ti sono precedute sono morte,

allo stesso modo soccomberanno quelle che verranno dopo di te

Questa citazione dal De rerum natura di Lucrezio è posta come incipit all’inizio di Tristes Tropiques di Lévi-Strauss.

Il corpo esprime nella momentaneità un continuo ritorno a quello cheera e ciò che diviene.

Physis deriva dal verbo phyo, che probabilmente significa soffiare,gonfiarsi o crescere, trasmettendo l’accezione di germinare o fiorire, produrre, aprire o schiudere. La parola Physis indica così un processo di modellamento, di formazione e deformazione, ossia divenire altro dalle cose che muovendosi entrano in strane congiunzioni tra loro.

A conclusione incontro con l’artista ospite in dialogo con il pubblico coordinato dal team di Ritratti d’Artista.

***EVENTO SPECIALE

SABATO 28 SETTEMBRE H 11.00 – 23.00 SmartAp-cowork (Ex Cereria)

SMART DANCING SPACE

Laboratorio coreografico

con Hunt_Cdc Compagnia di danza contemporanea

H 11.00 – 16.00

Lezione di tecnica contemporanea a cura dei componenti della compagnia. Si inizierà con un riscaldamento,per poi entrare in contatto con il linguaggio della compagnia. Verranno fornite skills di tecnica floorwork e contact improvisation attraverso l’utilizzo di sequenze di esercizi che permetteranno di analizzare diverse qualità di movimento. Lo scopo del laboratorio e’ quello di addentrarsi nello specifico nel lavoro “WHISPER” con un focus sulla composizione coreografica, studio del repertorio e un’improvvisazione dedicata, permettendo ai partecipanti di conoscere il processo creativo che ha generato la piece.

WHISPER ci parla di relazioni, di ciò che non viene detto, di ciò che si vorrebbe dire e di cio’ che si è disposti ad ascoltare. I danzatori restano in costante bilico tra il desiderio e la necessità di instaurare una relazione profonda con l’altro, e il timore che ne deriva, la paura di non essere compresi, o di mostrare le proprie fragilità.

Performance e incontro con gli artisti

WHISPER

Drammaturgia: Elisa Ricagni

di e con Elisa Ricagni e Leonardo Carletti (Hunt_Cdc)

H 19.00

“Gia anche noi sappiamo dividerci in due. Ma solo in corpo e sussurro interrotto. In corpo e poesia.”

(Wislawa Szymborską)

Il duetto è una continua lotta che evidenzia la difficoltà delle relazioni profonde. In un’epoca dove la comunicazione si sposta sempre piu’ in un ambiente digitale, cosa sappiamo ancora rivelare di noi?

Sappiamo ancora consegnare il nostro pensiero intimo a qualcuno? Siamo disposti a dargli il potere di conoscerci a fondo? E al contempo siamo ancora in grado di ascoltare? di comprendere? di restare?

Seguendo un gioco simile al telefono senza fili i danzatori, in alcuni momenti della performance, inizieranno a sussurrarsi “segreti”, a volte tradotti in improvvisazione istantanea.

Il danzatore che riceve il “segreto” non sa mai cosa gli verrà rivelato dall’altro, se non al momento dell’azione in scena. Questo rende la performance ogni volta diversa, ma sempre estremamente vera, creando un gioco e un condizionamento emotivo sia tra i due interpreti, sia tra i danzatori e il pubblico, che, destinatario finale del messaggio, trarrà la sua personale interpretazione e suggestione.(*)

In questo gioco ci si sente costantemente vulnerabili, esposti, ma contemporaneamente uniti e solidalinell’assunzione della propria fragilità.

(*) questa pratica è il frutto di un processo di ricerca sulla verità del movimento, che diviene poi matrice del progetto “Whisper” . L’antropologo Marcell Mauss definisce il corpo “primo e principale strumento e mezzo tecnico di cui l’uomo si serve per produrre atti efficaci.” Cosa accade dunque ad un danzatore quando smette di pensare e si trova a tradurre istantaneamente la parola in movimento? Può solo fidarsi del suo corpo, aderire all’emozione e all’ informazione che riceve, e lasciare passare il messaggio attraverso la sua sensibilità.

ELISA RICAGNI danzatrice e coreografa si forma apprendendo tecniche quali Graham e Limon, studia con i massimi esponenti del teatro danza tedesco, da Susanne Linke ai danzatori del Wuppertal tanztheater Pina Bausch, e con Giorgio Rossi (Sosta Palmizi). Approfondisce lo studio di tecniche contemporanee come Release, Contact e Floorwork con Javier Cura, DV8, Sharon Fridman, Laly Ayguade Farro e molti altri. Sviluppa un linguaggio personale, sia come danzatrice che coreografa. Danza coreografie firmate da Fernando Suels-Mendoza, Simona Ficosecco, Loris Petrillo, Guido Sarli e Bassam Abou Diab. Dal 2017 danza in diverse opere liriche per la Fondazione Teatro delle Muse di Ancona (Carmen, Un ballo in Maschera, Traviata, Il matrimonio segreto). Nel 2019 è danzatrice solista in “The Siege/L’Assedio” di Monica Ciarcelluti e Bassam Abou Diab. Nello stesso anno è danzatrice e co-fondatrice della compagnia HUNT Compagnia Danza Contemporanea, della quale assume la direzione tecnica e amministrativa.

Cura la parte amministrativa ed organizzativa della Compagnia e dei Festival ALLOGGIANDO E CAIDA.

LEONARDO CARLETTI danzatore e coreografo, si forma studiando con Mauro Astolfi, Loris Petrillo, Giacomo Milli, Guy Nader e Maria Campos, Guido Sarli. Dal 2009 al 2012 fa parte della Maktubnoir compagnia di danzatori di Pietro Pireddu. Nel 2014, partecipa ad una residenza per il B.I.D.E. [Barcelona International Dance Exchange] dove la co-creazione “I wish I looked like” viene presentata al Grec Festival a Barcellona. Nel 2015 è selezionato per Nuove Traiettorie dal network Anticorpi. Dal 2016 collabora con Giovanni Gaggia in diverse performance calcando prestigiosi palchi, (Biennale di Venezia, Camusac, Accademia delle belle Arti Frosinone). Con Daniele Ninnarello performa “Primitive Accomodation” presso Lavanderia a Vapore, Cango per il Festival “La Democrazia del Corpo,”. Nel 2019 è danzatore e cofondatore della compagnia marchigiana HUNT CDC.

HUNT Compagnia Danza Contemporanea

HUNT Compagnia Danza Contemporanea nasce nel 2020 in Italia grazie all’unione di 6 danzatori marchigiani. Sebbene condividano visioni, percorsi e dei linguaggi in comune, le differenti poetiche, background artistici ed esperienze lavorative dei danzatori, diventano un punto di forza nelle produzioni della compagnia, che gli permettono di sviluppare un linguaggio personale. Nonostante la giovane formazione, Hunt CDC si distingue da subito nel panorama coreutico nazionale, performando in circa 60 cartelloni in 3 anni, vincendo numerosi bandi e finanziamenti per le sue produzioni. Nel 2021 sono finalisti al Premio Theodor Rawyler al Tendance Festival (LT);

nel 2022 sono selezionati per il Network Vetrina della Giovane danza D’autore Anticorpi XL.

Sono vincitori dei bandi:

“Move Off” (Siena);

“A Tuttotondo Danza residenze creative per artisti” Padova;

nel 2023 vincono il bando “Danzact Mugello residenze Creative” 2023,

“ARIA” Comune di Antrodoco (RI),

Teatro “Linguaggi Creativi” Milano.

Nel gennaio 2024 ricevono sostegno e 2 residenze artistiche da Inteatro Polverigi per le creazioni Whisper e Algos.

ww.huntcdc.com

Produzione HUNT cdc 2023-2024

con il sostegno di INteatro Polverigi Residenze /Marche Teatro, Danzact Mugello Residenze – Palazzo dei

Vicari (FI), Teatro San Materno di Ascona (CH)

Finalista Premio Theodor Rawyler 2024

Selezionato Festival Presente Futuro ’24 – Teatro Libero Palermo

Proiezione video-danza e premiazione miglior corto

BEST OF CINEMATICA 2023

con Simona Lisi

H 20.00

Proiezione dei video dei finalisti della competizione internazionale di videodanza di Cinematica Festival, una delle più longeve competizioni di videodanza italiane, la prima nella Regione Marche. Dinamismo, fluidità, ricercatezza visiva, danzatori eccellenti per questi corti che travalicano i generi per portare la danza ad un pubblico attento alle evoluzioni dell’immagine in movimento. E sarà il pubblico stesso a votare per i miglior corto che verrà premiato dal team di Ritratti d’Artista.

Apericena SMART e DJ SET

con Freddy Drabble

H 20.30

***EVENTO POST-RASSEGNA

19 / 20 SETTEMBRE H 10.00 – 18.00 Osoli (Roccafluvione)

ALLEANZE – Corpi in movimento

Laboratorio di pratiche di movimento in natura

a cura di Simona Lisi

Cinematica Festival ripropone in collaborazione con Fluvione Film Festival e Ritratti d’Artista il progetto Alleanze – corpi in movimento, progetto di rete tra i territori marchigiani iniziato dopo la pandemia nei territori del cratere, per unire parti diverse della Regione con un progetto di alleanza con i luoghi e i corpi che li abitano.

Le Terre mutate non sono più solo quelle del cratere ma anche quelle del nord della Regione dove l’azione dell’acqua si è fatta sentire in maniere forte e tragica. Aldilà della distruzione e del trauma collettivo, la memoria dei corpi parla, continuando a resistere e ricreare le condizioni per tessere di nuovo delle tele strappate.

I nostri corpi, se sapientemente attivati, fungono da antenne e recettori, rendono possibile lo scambio e la creazione di architetture temporanee nello spazio tramite la loro relazione. Architetture temporanee, costituite da gesto e suono, che hanno la virtù di rimanere indelebili nella memoria dei corpi che le attivano.

Come l’acqua mantiene legame e memoria così il corpo, nella sapienza delle sue strutture. Il laboratorio avverrà in natura tra i tufi e gli scorci di una piccola frazione di Roccafluvione, che possa essere teatro e radice per le pratiche di movimento somatico e danza. Corpi liberi e pratiche di movimento, la Natura con cui dialogare e la rete tra di noi.

I partecipanti sono chiamati a vivere due giorni di esperienza che prevedono anche momenti di condivisione e convivialità. Si prevede di campeggiare la notte del 19 ottobre al Campetto dei Pini di Osoli.

SIMONA LISI è un artista multidisciplinare marchigiana. E’ danzatrice, attrice, autrice, ricercatrice di estetica della danza, ha studiato in Italia, Belgio ed Inghilterra acquisendo il Postgraduate Degree in Contemporary Dance alla London Contemporary Dance School di Londra. Laureata in Filosofia con specializzazione in Antropologia Filosofica, è stata allieva del prof. Giorgio Agamben con cui ha elaborato il suo pensiero su estetica e corporeità. E’ Somatic Movement Educator secondo il metodo BMC®. Ha lavorato con molti artisti della scena contemporanea (Martone, Del Bono, Borriello, Crisafulli, Summo, Sambati) sia per il teatro e la danza che nel cinema d’autore (Bellocchio, Sorrentino, Comencini, Guerra etc). Accanto alla sua carriera artistica Simona è ideatrice di format culturali e di percorsi pedagogici, dal 2013 ha creato Cinematica, il primo festival internazionale che si occupa della relazione immagine- movimento nelle arti visive, filmiche e performative (Ancona) www .cinematicafestival.eu . La sua Associazione Ventottozerosei è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura come Ente di Formazione Nuovo Pubblico per la Danza. E’ ideatrice del I Corso italiano di perfezionamento in Nuove Tecnologie della Performance creato presso l’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con Acusmatiq. E’ membro di AIRDanza e ADV.

DOMENICA 20 SETTEMBRE 16.00

Osoli (Roccafluvione)

ALLEANZE – Corpi in movimento

Performance finale e incontro con l’artista Simona Lisi

Tra gli scorci, i tufi e gli angoli di un piccolo borgo di montagna, dove il senso di comunità è tornato a farsi sentire forte ed intenso, si svolge la restituzione del laboratorio ALLEANZE condotto dalla coreografa e danzatrice Simona Lisi.

Dopo la prima meravigliosa edizione di Alleanze presso il Rifugio Monte Vector e la scorsa edizione alle Cascate di Forcella, Ritratti d’Artista in collaborazione con Cinematica Festival e Fluvione Film Festival vuole continuare a tessere questo progetto di rete in un nuovo spazio naturale che possa accogliere il lavoro sensibile di Simona.

A conclusione incontro con l’artista coordinato dal team di Ritratti d’Artista.

