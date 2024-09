COLLI DEL TRONTO – Il Colli Comics and Games 2024 si preannuncia un evento attesissimo per gli appassionati di cultura pop, fumetti, giochi e molto altro. Quest’anno, l’evento si rinnova con una serie di attrazioni che promettono di soddisfare i gusti di tutti i visitatori. Ecco un’anteprima di ciò che vi aspetta.

Area Carte Collezionabili e Tornei

Gli amanti delle carte collezionabili avranno pane per i loro denti con tornei dedicati ai giochi più popolari del momento. Tra questi One Piece Card Game, Pokémon, Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Digimon e Lorcana. Che siate veterani o nuovi giocatori, ci sarà spazio per tutti per dimostrare le proprie abilità e magari portare a casa qualche premio.

Area Boardgames e Dungeons and Dragons

Per chi preferisce i giochi da tavolo, l’area dedicata ai boardgames e a Dungeons and Dragons sarà un vero paradiso. Tavoli allestiti con i giochi più amati e la possibilità di partecipare a sessioni di gioco guidate da esperti Dungeon Master renderanno l’esperienza indimenticabile.

Area Ristoro/Food

Non mancheranno le prelibatezze culinarie nell’area ristoro, dove i visitatori potranno gustare una vasta gamma di cibi e bevande.

Artist Alley

L’Artist Alley sarà il luogo ideale per incontrare disegnatori e artisti di talento. Qui, potrete ammirare e acquistare opere d’arte uniche, oltre a ottenere autografi e scambiare due chiacchiere con i vostri artisti preferiti.

Area Standisti

L’area standisti sarà ricca di venditori che offriranno gadget a tema anime, fumetti, giochi e molto altro. Che siate alla ricerca di un pezzo da collezione raro o di un souvenir per ricordare l’evento, troverete sicuramente qualcosa di interessante.

Spettacolo di Danza – Akkademia delle Fate

Uno degli eventi sarà lo spettacolo di danza, che promette di incantare il pubblico con coreografie mozzafiato e costumi spettacolari. Un’esperienza visiva che non vorrete perdere.

Concerto dei Misfits

La serata sarà animata dal concerto dei Misfits, che porteranno sul palco le loro cover dei cartoni animati più amati. Un’occasione unica per cantare e ballare sulle note delle sigle che hanno segnato la nostra infanzia.

Workshop a Tema Ghostbusters

Per celebrare il 40° anniversario dei Ghostbusters saranno organizzati workshop a tema dove i fan potranno imparare di più sul mondo degli acchiappafantasmi. Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati della saga.

Spettacolo a Tema Ghostbusters con Giustinik

A seguire, lo spettacolo a tema Ghostbusters con Giustinik promette di essere un evento memorabile, con effetti speciali e una narrazione coinvolgente che riporterà in vita i personaggi iconici del film.

Gara Cosplay

Infine, la gara cosplay di domenica 29 settembre sarà il momento clou dell’evento. I partecipanti avranno l’opportunità di mostrare i loro costumi elaborati e di competere per il titolo di miglior cosplay. Un’occasione per celebrare la creatività e la passione dei fan.

Il Colli Comics and Games 2024 si prospetta come un evento ricco di emozioni e divertimento. Non perdete l’occasione di partecipare a questa straordinaria manifestazione e di vivere un’esperienza unica nel suo genere

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.