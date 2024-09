Il quinto appuntamento, dal titolo “Blockchain per la tracciabilità del Made in Italy”, si terrà il prossimo 25 settembre, a partire dalle ore 15.00, e racconterà come le tecnologie blockchain stanno rivoluzionando la valorizzazione delle produzioni tipiche del Made in Italy, assicurando nuove modalità di tracciabilità alle filiere.

E’ possibile fin d’ora iscriversi all’evento al seguente link di Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pid-lab-blockchain-per-la-tracciabilita-del-made-in-italy-1010370123237

Il laboratorio comprenderà casi di applicazioni pratiche e attività dimostrative delle soluzioni tecnologiche implementate. Durante l’evento, saranno inoltre presentati i risultati di una ricerca sull’utilizzo di tali tecnologie per le diverse filiere del Made in Italy.

L’evento si svolgerà in presenza presso il cLab, (Edificio 5 quota 155) del Polo Monte Dago, Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, Via Brecce Bianche, Ancona.

Il laboratorio sarà riservato ad un massimo di 60 partecipanti, al fine di garantire un elevato grado di interazione. La chiusura dell’incontro è prevista per le ore 17

Programma

Saluti istituzionali

Gino Sabatini, Presidente, Camera di Commercio delle Marche

Gian Luca Gregori, Magnifico Rettore, Università Politecnica delle Marche

Introduzione e moderazione del PID-LAB: Prof. Donato Iacobucci, Università Politecnica delle Marche

1^ parte – Inquadramento teorico e applicazioni pratiche pratiche della blockchain per la tracciabilità del Made in Italy

Relatori:

1- Introduzione alla tecnologia blockchain – prof. Luca Spalazzi (UNIVPM)

2 – Presentazione dei lavori di ricerca sull’applicazione della blockchain per il tracciamento delle filiere – dott.ssa Martina Orci, prof. Valentina Giannini (UNIVPM)

2^ parte – Testimonianze (Spinoff, Provider e Aziende)

Interventi di LiS – Live Information System Srl – Spinoff Univpm, Trusty S.r.l. – Società Benefit e aziende utilizzatrici

3^ parte – Q&A