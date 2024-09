Il primo cittadino è a Ortigia anche come presidente dell’Anci Marche. Le sue dichiarazioni inerenti alla tematica sociale affrontata nei convegni in questi giorni

ASCOLI PICENO – Valorizzazione del Made in Italy, crescita dell’export, sostenibilità, identità e innovazione: questi i principali temi degli incontri in corso al G7 Agricoltura di Ortigia ai quali ha partecipato Marco Fioravanti, Presidente Anci Marche e Sindaco di Ascoli Piceno.

“Appuntamenti volti a tutelare e promuovere un settore chiave dell’economia del nostro Paese come quello agroalimentare – ha dichiarato Fioravanti – Una felice intuizione, quella del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, di aprire le porte del G7 a tutti i cittadini, in una serie di giornate che offrono l’occasione per discutere sulle sfide future del nostro Paese e sulle opportunità dei prodotti Made in Italy di farsi volano della crescita del commercio nazionale. Molto importante, inoltre, l’annuncio del Ministro Lollobrigida relativo all’arrivo dalla Commissione Europea di 37.4 milioni di euro per la siccità. È necessario continuare a investire sulle eccellenze dei nostri territori e valorizzare il ruolo degli agricoltori, creando reti di collaborazione che possano garantire alle imprese locali di rafforzare le relazioni commerciali e avere una maggiore competitività anche sui mercati internazionali”.

