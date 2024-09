“Se non verranno adottati gli opportuni provvedimenti per mitigare la difficile situazione – conclude il Sindaco – al fine di salvaguardare la salute dei miei cittadini, sarò costretto ad emanare un’ordinanza di limitazione della circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale”

COLLI DEL TRONTO – La chiusura al transito della Sp 1/B nel tratto corrispondente al ponte in muratura di attraversamento del Fiume Tronto, sta creando diversi disagi ai cittadini e alle attività della vallata. Villa San Giuseppe a Colli del Tronto sta subendo le maggiori difficoltà: aumento del traffico, dell’inquinamento e della incidentalità.

“Prima di emanare un’ordinanza di chiusura al transito – commenta il sindaco Andrea Cardilli – dovevano essere previste le problematiche che sarebbero scaturite. Inoltre se effettivamente il sistema di monitoraggio installato a maggio permette l’utilizzo del ponte non si comprende la necessità della totale chiusura al transito”.

Per questo motivo Cardilli chiede con urgenza la convocazione di un tavolo con i sindaci interessati al fine di trovare una soluzione condivisa. “Se non verranno adottati gli opportuni provvedimenti per mitigare la difficile situazione – conclude il Sindaco – al fine di salvaguardare la salute dei miei cittadini, sarò costretto ad emanare un’ordinanza di limitazione della circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, come previsto dal codice della strada”.

